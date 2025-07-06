https://sarabic.ae/20250706/رياض-محرز-يحسم-الجدل-حول-مستقبله-مع-الأهلي-السعودي-1102418892.html

رياض محرز يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي السعودي

رياض محرز يحسم الجدل حول مستقبله مع الأهلي السعودي

سبوتنيك عربي

حسم النجم الجزائري رياض محرز موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية. 06.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-06T18:40+0000

2025-07-06T18:40+0000

2025-07-06T18:40+0000

مجتمع

رياض محرز

السعودية

الجزائر

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وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.وتعد مشاركة محرز إشارة واضحة إلى استمراره في مشروع النادي للموسم القادم.ويستهل الأهلي مشواره في الدورة بمواجهة فريق كومو على ملعب "سينيغاغليا"، وهي أولى مباريات البطولة التحضيرية التي يعتمد عليها النادي لتجهيز عناصره الأساسية قبل عودة المنافسات الرسمية.وكانت تقارير إعلامية سعودية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى رفض محرز لعروض كبيرة، أبرزها من نادي نيوم الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، في ظل رغبته في مواصلة التجربة مع الأهلي، الذي انضم إليه العام الماضي ونجح في قيادته إلى التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.وخاض محرز موسما مميزا مع فريق الأهلي، إذ شارك في 45 مباراة، أحرز خلالها 17 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة، ليؤكد قيمته الفنية كلاعب محوري في تشكيلة الفريق.

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رياض محرز , السعودية, الجزائر