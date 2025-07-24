عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي

عربي
الكرملين: لم نتوقع تحقيق تقدم في الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: خروج أمريكا من المنظمات الدولية سيضر حلفاءها
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250724/عرض-رسمي-لشراء-نجم-الأهلي-السعودي-1102977933.html
عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي
عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية عن تلقي الإيفواري فرانك كيسيهاقرأ، نجم الأهلي السعودي، عرضًا قويًّا من الدوري الإيطالي للرحيل عن صفوف "الراقي" في الميركاتو الصيفي الحالي. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:02+0000
2025-07-24T08:02+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/50/1018095047_0:110:2500:1516_1920x0_80_0_0_3f77456b6f38e08c3282972b17465650.jpg
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن "مسؤولي الأهلي ينتظرون حسم قرار بيع عقد الإيفواري فرانك كيسيه، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".وأوضحت أن "النادي يملك عرضين للدولي الإيفواري، من ضمنهما عرض رسمي من قبل فيورنتينا الإيطالي، الذي عين أخيرًا ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي السابق.وينتظر أن يتخذ مسؤولو "الراقي" قرارهم النهائي خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع تبقي عام واحد في عقد الإيفواري مع الفريق، الذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.وحسم النجم الجزائري رياض محرز، أخيرا، موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.وتعد مشاركة محرز إشارة واضحة إلى استمراره في مشروع النادي للموسم المقبل.
https://sarabic.ae/20250209/فريق-تركي-يسعى-لضم-نجم-الأهلي-السعودي-1097611682.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101809/50/1018095047_167:0:2334:1625_1920x0_80_0_0_52e7f9922e34a374e099b21a859e61f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات

عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي

08:02 GMT 24.07.2025
© AP Photoمنتخب السعودية والامارات
منتخب السعودية والامارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية عن تلقي الإيفواري فرانك كيسيهاقرأ، نجم الأهلي السعودي، عرضًا قويًّا من الدوري الإيطالي للرحيل عن صفوف "الراقي" في الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن "مسؤولي الأهلي ينتظرون حسم قرار بيع عقد الإيفواري فرانك كيسيه، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأوضحت أن "النادي يملك عرضين للدولي الإيفواري، من ضمنهما عرض رسمي من قبل فيورنتينا الإيطالي، الذي عين أخيرًا ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي السابق.
مشجعو المنتخب السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
مجتمع
فريق تركي يسعى لضم نجم الأهلي السعودي
9 فبراير, 13:16 GMT
وينتظر أن يتخذ مسؤولو "الراقي" قرارهم النهائي خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع تبقي عام واحد في عقد الإيفواري مع الفريق، الذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.
وحسم النجم الجزائري رياض محرز، أخيرا، موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.
وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.
وتعد مشاركة محرز إشارة واضحة إلى استمراره في مشروع النادي للموسم المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала