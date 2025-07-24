https://sarabic.ae/20250724/عرض-رسمي-لشراء-نجم-الأهلي-السعودي-1102977933.html
عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي
عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية عن تلقي الإيفواري فرانك كيسيهاقرأ، نجم الأهلي السعودي، عرضًا قويًّا من الدوري الإيطالي للرحيل عن صفوف "الراقي" في الميركاتو الصيفي الحالي. 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T08:02+0000
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ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن "مسؤولي الأهلي ينتظرون حسم قرار بيع عقد الإيفواري فرانك كيسيه، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".وأوضحت أن "النادي يملك عرضين للدولي الإيفواري، من ضمنهما عرض رسمي من قبل فيورنتينا الإيطالي، الذي عين أخيرًا ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي السابق.وينتظر أن يتخذ مسؤولو "الراقي" قرارهم النهائي خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع تبقي عام واحد في عقد الإيفواري مع الفريق، الذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.وحسم النجم الجزائري رياض محرز، أخيرا، موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.وتعد مشاركة محرز إشارة واضحة إلى استمراره في مشروع النادي للموسم المقبل.
https://sarabic.ae/20250209/فريق-تركي-يسعى-لضم-نجم-الأهلي-السعودي-1097611682.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, منوعات
عرض رسمي لشراء نجم الأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية عن تلقي الإيفواري فرانك كيسيهاقرأ، نجم الأهلي السعودي، عرضًا قويًّا من الدوري الإيطالي للرحيل عن صفوف "الراقي" في الميركاتو الصيفي الحالي.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، في تقرير لها، اليوم الخميس، فإن "مسؤولي الأهلي ينتظرون حسم قرار بيع عقد الإيفواري فرانك كيسيه، نجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".
وأوضحت أن "النادي يملك عرضين للدولي الإيفواري، من ضمنهما عرض رسمي من قبل فيورنتينا الإيطالي، الذي عين أخيرًا ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي السابق.
وينتظر أن يتخذ مسؤولو "الراقي" قرارهم النهائي خلال الأيام المقبلة، خاصةً مع تبقي عام واحد في عقد الإيفواري مع الفريق، الذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2026.
وحسم النجم الجزائري رياض محرز، أخيرا، موقفه من الاستمرار مع الأهلي السعودي
، بعد موجة من التكهنات حول إمكانية رحيله عقب تلقيه عدة عروض من أندية محلية وأوروبية.
وأكد محرز استمراره مع الفريق السعودي قبل انطلاق الموسم الجديد، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أن محرز سيكون ضمن قائمة الأهلي التي تستعد للمشاركة في دورة "كأس كومو" الودية في إيطاليا، والمقررة بين 23 و27 يوليو/ تموز الجاري، إلى جانب أندية أياكس أمستردام وسيلتك وكومو الإيطالي.
وتعد مشاركة محرز
إشارة واضحة إلى استمراره في مشروع النادي للموسم المقبل.