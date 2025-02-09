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https://sarabic.ae/20250209/فريق-تركي-يسعى-لضم-نجم-الأهلي-السعودي-1097611682.html
فريق تركي يسعى لضم نجم الأهلي السعودي
فريق تركي يسعى لضم نجم الأهلي السعودي
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن تلقي أحد نجوم فريق الأهلي السعودي عروضا خلال الفترة الحالية لضمه على سبيل الإعارة. 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T13:16+0000
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وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الأحد، أن إدارة الأهلي السعودي قررت استبعاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، من حسابات الفريق في منافسات دوري المحترفين السعودي "دوري روشن".وكان النادي السعودي قد قام بتسجيل غالينو، المنضم حديثا لصفوف الفريق، بديلًا لـ"فيرمينو" بعد اتخاذ الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله قرارا صادما تجاهه.وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي سوف يقوم بمشاركة فيرمينو في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، ولن يكون جزءا من خطط الفريق في الدوري المحلي.فيما قرر نادي فنربخشة التركي تقديم عرض لضم روبرتو فيرمينو قبل نهاية الميركاتو الشتوي في تركيا، حيث قدم مسؤولو النادي عرضا للاعب البرازيلي، الذي يرغب بالفعل في مغادرة الفريق نهائيًا، لمحاولة استعارته في الأيام المقبلة.ويذكر أن الموعد المحدد لغلق فترة الانتقالات الشتوية في 11 فبراير/ شباط الجاري، وهو ما يدفع بالنادي التركي إلى الإسراع في إقناع نادي الهلال السعودي بالتنازل عن النجم البرازيلي.وينص نظام الدوري السعودي على تسجيل 8 أجانب فقط ضمن القائمة المحلية التي تضم 25 لاعبا، مقارنة بالقائمة الآسيوية حيث يتاح تسجيل 35 لاعبا.وكان نجم المنتخب البرازيلي، روبرتو فيرمينو، قد تمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 5 على مدار 25 مباراة خاضها في جميع البطولات خلال الموسم الحالي مع الهلال السعودي.
https://sarabic.ae/20241228/الأهلي-أم-الهلال؟-فينيسيوس-يقترب-من-الدوري-السعودي-1096291729.html
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار كرة القدم

فريق تركي يسعى لضم نجم الأهلي السعودي

13:16 GMT 09.02.2025
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو المنتخب السعودي
مشجعو المنتخب السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن تلقي أحد نجوم فريق الأهلي السعودي عروضا خلال الفترة الحالية لضمه على سبيل الإعارة.
وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الأحد، أن إدارة الأهلي السعودي قررت استبعاد النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، من حسابات الفريق في منافسات دوري المحترفين السعودي "دوري روشن".
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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وكان النادي السعودي قد قام بتسجيل غالينو، المنضم حديثا لصفوف الفريق، بديلًا لـ"فيرمينو" بعد اتخاذ الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله قرارا صادما تجاهه.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادي السعودي سوف يقوم بمشاركة فيرمينو في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة فقط، ولن يكون جزءا من خطط الفريق في الدوري المحلي.
فيما قرر نادي فنربخشة التركي تقديم عرض لضم روبرتو فيرمينو قبل نهاية الميركاتو الشتوي في تركيا، حيث قدم مسؤولو النادي عرضا للاعب البرازيلي، الذي يرغب بالفعل في مغادرة الفريق نهائيًا، لمحاولة استعارته في الأيام المقبلة.
ويذكر أن الموعد المحدد لغلق فترة الانتقالات الشتوية في 11 فبراير/ شباط الجاري، وهو ما يدفع بالنادي التركي إلى الإسراع في إقناع نادي الهلال السعودي بالتنازل عن النجم البرازيلي.
وينص نظام الدوري السعودي على تسجيل 8 أجانب فقط ضمن القائمة المحلية التي تضم 25 لاعبا، مقارنة بالقائمة الآسيوية حيث يتاح تسجيل 35 لاعبا.
وكان نجم المنتخب البرازيلي، روبرتو فيرمينو، قد تمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 5 على مدار 25 مباراة خاضها في جميع البطولات خلال الموسم الحالي مع الهلال السعودي.
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