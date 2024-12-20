https://sarabic.ae/20241220/فنربخشة-التركي-ينجح-في-التعاقد-مع-نجم-برازيلي-في-صفوف-النصر-السعودي-1096014702.html

فنربخشة التركي ينجح في التعاقد مع نجم برازيلي في صفوف النصر السعودي

فنربخشة التركي ينجح في التعاقد مع نجم برازيلي في صفوف النصر السعودي

سبوتنيك عربي

اتفق نادي فنربخشة التركي مع نادي النصر السعودي، على التعاقد مع نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، للانتقال إلى النادي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية... 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T13:54+0000

2024-12-20T13:54+0000

2024-12-20T13:54+0000

مجتمع

نادي النصر السعودي

رياضة

أخبار كرة القدم

منتخب البرازيل

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ونقلت صحيفة "الرياضية"، مساء أمس الخميس، عن مصادر خاصة، أن "فنربخشة التركي اتفق على التعاقد مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، للانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".وأشارت الصحيفة إلى أن نادي النصر سيتحمل جزءا من راتب تاليسكا مع النادي التركي، في وقت يجري حاليًا التفاوض بين المهاجم البرازيلي وفنربخشة من أجل إغلاق الصفقة.ولفتت إلى أن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي في نادي النصر السعودي يوجد في تركيا، لحسم الصفقة، حيث وتقضي تلك الصفقة بإعارة مع أحقية الشراء أو الإكتفاء بالإعارة لتاليسكا.ويذكر أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، انتقل إلى صفوف النصر صيف عام 2021، قادما من فريق جوانزو إيفرغراند الصيني، بعقد يمتد لثلاثة أعوام كاملة، قبل أن يجدد نادي النصر العام الماضي عقده حتى يونيو/ حزيران 2026.وكان تاليسكا قد شارك مع فريق النصر السعودي في 102 مباراة، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10 أخرى.

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نادي النصر السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم, منتخب البرازيل