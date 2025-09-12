https://sarabic.ae/20250912/النصر-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-برشلونة-1104783623.html
النصر السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
سبوتنيك عربي
بدأ نادي النصر السعودي اتصالاته مع ممثلين عن الموهبة الإسبانية بنادي برشلونة، مارك بيرنال، للتعاقد معه في الفترة المقبلة. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T11:13+0000
2025-09-12T11:13+0000
2025-09-12T11:13+0000
مجتمع
نادي برشلونة
نادي النصر السعودي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0b/1094699866_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6a5788330e516252dbc206213eb97771.jpg
وأفاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الجمعة، أن النصر السعودي يعتزم التعاقد مع مارك بيرنال، أحد جواهر برشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك.وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يصبح بيرنال (صاحب الـ18 عاما) لاعبا أساسيا في خط وسط برشلونة لسنوات عديدة قادمة، هو ما حدا بنادي النصر أن وضعه نصب أعينه لضمه قبل 23 سبتمبر المقبل، وهو الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين الشباب في دور روشن السعودي.وأشار إلى أنه ليس من المرجح موافقة فريق برشلونة الإسباني أو اللاعب مارك بيرنال نفسه على التفاوض مع النصر للانتقال إلى الدوري السعودي. ويذكر أن بيرنال لاعب الوسط الدفاعي مع الفريق الأول للبارسا قد خاض 3 مباريات في بداية الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة الأربطة المتقاطعة عن الملاعب لفترة من الزمن.وقد شارك مارك بيرنال للمرة الأولى مع "برشلونة في مسابقة "الليغا" على ملعب ميستايا في فالنسيا، ولم يخسر أي كرة خلال مشاركته في 71 دقيقة هي الفترة التي شارك فيها.
