النصر السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
النصر السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
النصر السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة
بدأ نادي النصر السعودي اتصالاته مع ممثلين عن الموهبة الإسبانية بنادي برشلونة، مارك بيرنال، للتعاقد معه في الفترة المقبلة. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الجمعة، أن النصر السعودي يعتزم التعاقد مع مارك بيرنال، أحد جواهر برشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك.وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يصبح بيرنال (صاحب الـ18 عاما) لاعبا أساسيا في خط وسط برشلونة لسنوات عديدة قادمة، هو ما حدا بنادي النصر أن وضعه نصب أعينه لضمه قبل 23 سبتمبر المقبل، وهو الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين الشباب في دور روشن السعودي.وأشار إلى أنه ليس من المرجح موافقة فريق برشلونة الإسباني أو اللاعب مارك بيرنال نفسه على التفاوض مع النصر للانتقال إلى الدوري السعودي. ويذكر أن بيرنال لاعب الوسط الدفاعي مع الفريق الأول للبارسا قد خاض 3 مباريات في بداية الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة الأربطة المتقاطعة عن الملاعب لفترة من الزمن.وقد شارك مارك بيرنال للمرة الأولى مع "برشلونة في مسابقة "الليغا" على ملعب ميستايا في فالنسيا، ولم يخسر أي كرة خلال مشاركته في 71 دقيقة هي الفترة التي شارك فيها.
النصر السعودي يعتزم التعاقد مع نجم برشلونة

البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Samah Zidan
بدأ نادي النصر السعودي اتصالاته مع ممثلين عن الموهبة الإسبانية بنادي برشلونة، مارك بيرنال، للتعاقد معه في الفترة المقبلة.
وأفاد الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم الجمعة، أن النصر السعودي يعتزم التعاقد مع مارك بيرنال، أحد جواهر برشلونة تحت قيادة المدرب هانز فليك.
وأوضح الموقع أنه من المتوقع أن يصبح بيرنال (صاحب الـ18 عاما) لاعبا أساسيا في خط وسط برشلونة لسنوات عديدة قادمة، هو ما حدا بنادي النصر أن وضعه نصب أعينه لضمه قبل 23 سبتمبر المقبل، وهو الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين الشباب في دور روشن السعودي.
وأشار إلى أنه ليس من المرجح موافقة فريق برشلونة الإسباني أو اللاعب مارك بيرنال نفسه على التفاوض مع النصر للانتقال إلى الدوري السعودي.
ويذكر أن بيرنال لاعب الوسط الدفاعي مع الفريق الأول للبارسا قد خاض 3 مباريات في بداية الموسم الماضي قبل أن تبعده إصابة الأربطة المتقاطعة عن الملاعب لفترة من الزمن.
وقد شارك مارك بيرنال للمرة الأولى مع "برشلونة في مسابقة "الليغا" على ملعب ميستايا في فالنسيا، ولم يخسر أي كرة خلال مشاركته في 71 دقيقة هي الفترة التي شارك فيها.
