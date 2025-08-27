برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250827/برشلونة-يصطدم-بمنتخب-البرازيل-بسبب-رافينيا-1104189513.html
برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا
برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا
سبوتنيك عربي
دخل نادي برشلونة في خلاف جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بعدما قرر الأخير استدعاء جناح الفريق النجم البرازيلي رافينيا... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T12:23+0000
2025-08-27T12:23+0000
مجتمع
رياضة
نادي برشلونة
منتخب البرازيل
أخبار نادي ريال مدريد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101403217_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e22c9ca041d4a6d4224059e379236600.jpg
ووفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، بدأت اتصالات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لطلب إعفاء رافينيا من خوض المباراة الثانية أمام بوليفيا، والاكتفاء بمشاركته في مواجهة تشيلي على ملعب ماراكانا، وذلك لتفادي إرهاق اللاعب قبل عودته إلى إسبانيا.وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الأمر تسبب في غضب شديد في برشلونة بسبب ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة"، بعدما قرر أنشيلوتي استبعاد ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو ورودريغو من القائمة، مانحا إياهم راحة إضافية.وتخوض البرازيل، التي ضمنت تأهلها إلى مونديال 2026، مباراة شكلية أمام بوليفيا في لاباز على ارتفاع يتجاوز 4 آلاف متر فوق سطح البحر، وهو ما اعتبره برشلونة مخاطرة غير مبررة بلاعبه رافينيا.ويأتي هذا الجدل في وقت يتنافس فيه برشلونة وريال مدريد بقوة على صدارة الدوري الإسباني، بعد تحقيق كلا الفريقين الانتصار في أول جولتين من المسابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101403217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_844d7bd0459212defc6ec9cedb2287e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, نادي برشلونة, منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, نادي برشلونة, منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد

برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا

12:23 GMT 27.08.2025
© AP Photoاللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة
اللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
دخل نادي برشلونة في خلاف جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بعدما قرر الأخير استدعاء جناح الفريق النجم البرازيلي رافينيا لمعسكر "السامبا" المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.
ووفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، بدأت اتصالات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لطلب إعفاء رافينيا من خوض المباراة الثانية أمام بوليفيا، والاكتفاء بمشاركته في مواجهة تشيلي على ملعب ماراكانا، وذلك لتفادي إرهاق اللاعب قبل عودته إلى إسبانيا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الأمر تسبب في غضب شديد في برشلونة بسبب ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة"، بعدما قرر أنشيلوتي استبعاد ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو ورودريغو من القائمة، مانحا إياهم راحة إضافية.
وتخوض البرازيل، التي ضمنت تأهلها إلى مونديال 2026، مباراة شكلية أمام بوليفيا في لاباز على ارتفاع يتجاوز 4 آلاف متر فوق سطح البحر، وهو ما اعتبره برشلونة مخاطرة غير مبررة بلاعبه رافينيا.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتنافس فيه برشلونة وريال مدريد بقوة على صدارة الدوري الإسباني، بعد تحقيق كلا الفريقين الانتصار في أول جولتين من المسابقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала