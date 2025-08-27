https://sarabic.ae/20250827/برشلونة-يصطدم-بمنتخب-البرازيل-بسبب-رافينيا-1104189513.html
برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا
برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا
سبوتنيك عربي
دخل نادي برشلونة في خلاف جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بعدما قرر الأخير استدعاء جناح الفريق النجم البرازيلي رافينيا... 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T12:23+0000
2025-08-27T12:23+0000
2025-08-27T12:23+0000
مجتمع
رياضة
نادي برشلونة
منتخب البرازيل
أخبار نادي ريال مدريد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101403217_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e22c9ca041d4a6d4224059e379236600.jpg
ووفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، بدأت اتصالات مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لطلب إعفاء رافينيا من خوض المباراة الثانية أمام بوليفيا، والاكتفاء بمشاركته في مواجهة تشيلي على ملعب ماراكانا، وذلك لتفادي إرهاق اللاعب قبل عودته إلى إسبانيا.وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الأمر تسبب في غضب شديد في برشلونة بسبب ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة"، بعدما قرر أنشيلوتي استبعاد ثلاثي ريال مدريد فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو ورودريغو من القائمة، مانحا إياهم راحة إضافية.وتخوض البرازيل، التي ضمنت تأهلها إلى مونديال 2026، مباراة شكلية أمام بوليفيا في لاباز على ارتفاع يتجاوز 4 آلاف متر فوق سطح البحر، وهو ما اعتبره برشلونة مخاطرة غير مبررة بلاعبه رافينيا.ويأتي هذا الجدل في وقت يتنافس فيه برشلونة وريال مدريد بقوة على صدارة الدوري الإسباني، بعد تحقيق كلا الفريقين الانتصار في أول جولتين من المسابقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101403217_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_844d7bd0459212defc6ec9cedb2287e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, نادي برشلونة, منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, نادي برشلونة, منتخب البرازيل, أخبار نادي ريال مدريد
برشلونة يصطدم بمنتخب البرازيل بسبب رافينيا
دخل نادي برشلونة في خلاف جديد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، بعدما قرر الأخير استدعاء جناح الفريق النجم البرازيلي رافينيا لمعسكر "السامبا" المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.
ووفقا لما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، بدأت اتصالات مع الاتحاد البرازيلي
لكرة القدم لطلب إعفاء رافينيا من خوض المباراة الثانية أمام بوليفيا، والاكتفاء بمشاركته في مواجهة تشيلي على ملعب ماراكانا، وذلك لتفادي إرهاق اللاعب قبل عودته إلى إسبانيا.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن هذا الأمر تسبب في غضب شديد في برشلونة بسبب ما وصفته بـ"المعايير المزدوجة"، بعدما قرر أنشيلوتي استبعاد ثلاثي ريال مدريد
فينيسيوس جونيور، إيدير ميليتاو ورودريغو من القائمة، مانحا إياهم راحة إضافية.
وتخوض البرازيل، التي ضمنت تأهلها إلى مونديال 2026، مباراة شكلية أمام بوليفيا في لاباز على ارتفاع يتجاوز 4 آلاف متر فوق سطح البحر، وهو ما اعتبره برشلونة مخاطرة غير مبررة بلاعبه رافينيا.
ويأتي هذا الجدل في وقت يتنافس فيه برشلونة
وريال مدريد بقوة على صدارة الدوري الإسباني، بعد تحقيق كلا الفريقين الانتصار في أول جولتين من المسابقة.