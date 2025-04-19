https://sarabic.ae/20250419/برشلونة-يتلقى-ضربة-موجعة-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-1099709895.html

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد

سبوتنيك عربي

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل مباراته الحاسمة في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد غريمه التقليدي ريال مدريد، المقرر السبت المقبل. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

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وتعرض نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، لإصابة مقلقة خلال مباراة الفريق التي جرت أمام سيلتا فيغو، التي أقيمت في وقت سابق من اليوم السبت.وأجريت المباراة ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني، وانتهت بفوز البارسا 4-3، لكن المباراة قد شهدت لحظة مؤثرة عندما غادر ليفاندوفسكي أرضية الملعب في الدقيقة 79، ليحل محله زميله غافي.أمسك المهاجم البولندي ونجم "البارسا" بعضلة الفخذ الخلفية وسقط أرضا، بعد مرور 79 دقيقة من عمر اللقاء، ما أثار مخاوف حول مدى إمكانية مشاركته في المباريات القادمة والمصيرية للفريق الكتالوني في مختلف المسابقات.وتسود الانطباعات أولية مقلقة داخل غرفة ملابس برشلونة حيث يرجح أن ليفاندوفسكي يعاني من تمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وفي حال تأكد هذه الإصابة، فإن فترة غياب المهاجم الدولي البولندي لن تقل عن 3 أسابيع.ومع هذه الفترة الزمنية، سيكون ليفاندوفسكي خارج حسابات برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد ريال مدريد، المقرر السبت المقبل، وكذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي المقررة في 30 أبريل/نيسان الجاري.ويشار إلى أن مشاركة ليفاندوفيسكي ستكون محل شك خلال مواجهة ريال مدريد لحساب المرحلة الـ35 من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم 11 مايو/آيار المقبل.ويشار إلى أن ليفاندوفسكي هو هداف برشلونة والدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 25 هدفا.

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