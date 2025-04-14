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https://sarabic.ae/20250414/رابطة-الدوري-الإسباني-تعلن-موعد-كلاسيكو-الأرض-بين-برشلونة-وريال-مدريد-1099538938.html
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد
سبوتنيك عربي
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الـ"ليغا"، عن توقيت إقامة "كلاسيكو" الدوري بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T15:29+0000
2025-04-14T15:29+0000
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وذكرت رابطة الـ"ليغا"، أن "المباراة ستقام يوم الأحد 11 مايو (أيار المقبل)، في تمام الساعة 16:15 مساء بالتوقيت المحلي، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي".وسيقام هذا الـ"كلاسيكو"، بعد أسبوعين فقط من مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا"، والمقرر له يوم السبت 26 أبريل/ نيسان الجاري، في تمام الساعة 22:00 مساء بالتوقيت المحلي.وقبل مواجهة الـ"كلاسيكو"، سيلعب ريال مدريد مباراتين على ملعبه أمام أتلتيك بيلباو وسيلتا فيغو، ومباراة خارج "سانتياغو برنابيو" أمام خيتافي، فيما يلتقي برشلونة على أرضه سيلتا فيغو ومايوركا، وخارج ملعبه أمام بلد الوليد.ويحتل برشلونة صدارة الـ"ليغا" برصيد 70 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.
https://sarabic.ae/20250112/برشلونة-يتوج-بكأس-السوبر-الإسباني-بعد-تغلبه-على-ريال-مدريد-5-2-فيديو-1096735391.html
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نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, منوعات

رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد

15:29 GMT 14.04.2025
© AP Photoريال برشلونة
ريال برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo
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أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الـ"ليغا"، عن توقيت إقامة "كلاسيكو" الدوري بين الغريمين برشلونة وريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري.
وذكرت رابطة الـ"ليغا"، أن "المباراة ستقام يوم الأحد 11 مايو (أيار المقبل)، في تمام الساعة 16:15 مساء بالتوقيت المحلي، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي".
وسيقام هذا الـ"كلاسيكو"، بعد أسبوعين فقط من مواجهة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب "لا كارتوخا"، والمقرر له يوم السبت 26 أبريل/ نيسان الجاري، في تمام الساعة 22:00 مساء بالتوقيت المحلي.
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
مجتمع
برشلونة يتوج بكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد... فيديو
12 يناير, 21:25 GMT
وقبل مواجهة الـ"كلاسيكو"، سيلعب ريال مدريد مباراتين على ملعبه أمام أتلتيك بيلباو وسيلتا فيغو، ومباراة خارج "سانتياغو برنابيو" أمام خيتافي، فيما يلتقي برشلونة على أرضه سيلتا فيغو ومايوركا، وخارج ملعبه أمام بلد الوليد.
ويحتل برشلونة صدارة الـ"ليغا" برصيد 70 نقطة، متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف.
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