https://sarabic.ae/20250309/ريال-مدريد-يهزم-فاليكانو-ويزاحم-برشلونة-على-صدارة-الـليغا-فيديو-1098535563.html
ريال مدريد يهزم فاليكانو ويزاحم برشلونة على صدارة الـ"ليغا"... فيديو
ريال مدريد يهزم فاليكانو ويزاحم برشلونة على صدارة الـ"ليغا"... فيديو
سبوتنيك عربي
حقق ريال مدريد، فوزا مهما بهدفين مقابل هدف على ضيفه رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T18:10+0000
2025-03-09T18:10+0000
2025-03-09T18:10+0000
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وسجل هدفي ريال مدريد كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، في الدقيقتين 30 و34، بينما أحرز بيدرو دياز، هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة (45+2) من الشوط الأول.واستفاد ريال مدريد من خسارة جاره أتلتيكو مدريد أمام خيتافي (2-1)، ليصل إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الـ"ليغا"، متساويًا مع المتصدر برشلونة في عدد النقاط، لكنه متأخر بفارق الأهداف.ولعب الـ"بارسا" مباراة بمستوى أقل من المعتاد، حيث تأجلت مواجهته ضمن هذه الجولة مع أوساسونا، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني، كارليس مينيارو جارسيا.
https://sarabic.ae/20250220/مبابي-يعلق-على-تألقه-بـهاتريك-وقيادة-ريال-مدريد-إلى-دور-الـ16-بدوري-أبطال-أوروبا-1097979166.html
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أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة, الدوري الإسباني, رياضة, منوعات
ريال مدريد يهزم فاليكانو ويزاحم برشلونة على صدارة الـ"ليغا"... فيديو
حقق ريال مدريد، فوزا مهما بهدفين مقابل هدف على ضيفه رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.
وسجل هدفي ريال مدريد كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، في الدقيقتين 30 و34، بينما أحرز بيدرو دياز، هدف رايو فاليكانو الوحيد في الدقيقة (45+2) من الشوط الأول.
واستفاد ريال مدريد من خسارة جاره أتلتيكو مدريد أمام خيتافي (2-1)، ليصل إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الـ"ليغا"، متساويًا مع المتصدر برشلونة في عدد النقاط، لكنه متأخر بفارق الأهداف.
ولعب الـ"بارسا" مباراة بمستوى أقل من المعتاد، حيث تأجلت مواجهته ضمن هذه الجولة مع أوساسونا، بسبب وفاة طبيب الفريق الكتالوني، كارليس مينيارو جارسيا.