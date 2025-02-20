https://sarabic.ae/20250220/مبابي-يعلق-على-تألقه-بـهاتريك-وقيادة-ريال-مدريد-إلى-دور-الـ16-بدوري-أبطال-أوروبا-1097979166.html

مبابي يعلق على تألقه بـ"هاتريك" وقيادة ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

مبابي يعلق على تألقه بـ"هاتريك" وقيادة ريال مدريد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

سبوتنيك عربي

تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي، أمس الأربعاء، في مباراة فريقه ريال مدريد أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، مسجلاً ثلاثية رائعة (هاتريك) قاد بها الفريق الإسباني إلى... 20.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-20T07:53+0000

2025-02-20T07:53+0000

2025-02-20T07:53+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن مبابي تعليقه عقب المباراة، حيث أعرب عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً: "كانت ليلة مثالية، أردنا التأهل، وتأهل ريال مدريد لدور الـ16 بدوري الأبطال أمر منطقي"، وأضاف النجم الفرنسي: "نحن أقوياء على ملعبنا، ومن الرائع أن نسعد جماهيرنا".وكان ريال مدريد قد فاز على مانشستر سيتي 3-2 ذهاباً، قبل أن يؤكد تفوقه إياباً بالفوز 3-1، ليحسم التأهل بنتيجة إجمالية 6-3.وبهذه الثلاثية، رفع مبابي رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى 7 أهداف في 10 مباريات، وإلى 27 هدفاً في مختلف المسابقات، كما يُعد هذا الهاتريك هو الثالث لمبابي في دوري أبطال أوروبا.ويلتقي ريال مدريد، حامل لقب البطولة، في الدور المقبل مع أحد فريقي باير ليفركوزن الألماني أو أتلتيكو مدريد الإسباني، وسيتم تحديد ذلك خلال القرعة التي تُقام الجمعة.يُذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في قيادة فريقه للتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وشارك الدولي المصري عمر مرموش، في هزيمة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيره ريال مدريد بعدما تمكن من قيادة فريقه للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم السبت الماضي.وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.

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رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, عمر مرموش, أخبار كرة القدم