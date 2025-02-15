يدخل التاريخ.. أول "هاتريك" لعمر مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو
© AP Photo / Scott Heppellعمر مرموش في مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي
© AP Photo / Scott Heppell
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تمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، اليوم السبت.
وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.
هدف رائع ومميز 👏😍— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
النجم المصري عمر مرموش يسجل لأول مرّة مع مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/dzbJuBi4yp
ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا.
26 يناير, 12:45 GMT
واختتم جيمس ميكاتي أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (84).
ويشار إلى أن مانشستر سيتي قد خسر من آرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 5-1، كما خسر في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.
مرموش ينثر سحره في الدوري الإنجليزي الممتاز 💫⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
النجم المصري يضع مانشستر سيتي في المقدمة ويسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة 🦾🤩#الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/NZED4lwfGg
ومن المقرر أن تقام قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء المقبل.
وبتلك النتيجة الرباعية النظيفة لمانشستر سيتي أصبح في المركز الرابع برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نوتينجهام فورست، الذي تلقي الخسارة من فولهام بنتيجة 2-1.
يوم غير عادي للنجم المصري! 🇪🇬🤩— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 15, 2025
😱⚽️⚽️⚽️ عمر مرموش يسجل "هاتريك" في شباك نيوكاسل #الدوري_الإنجليزي | #مرموش pic.twitter.com/LE8XimyyYd
ويفترض أن يخوض "السيتي" المواجهة المحلية المقبلة يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف ليفربول في قمة الجولة الـ26.