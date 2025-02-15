https://sarabic.ae/20250215/يدخل-التاريخ-أول-هاتريك-لعمر-مرموش-مع-مانشستر-سيتي-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1097812744.html

يدخل التاريخ.. أول "هاتريك" لعمر مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

يدخل التاريخ.. أول "هاتريك" لعمر مرموش مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

سبوتنيك عربي

تمكن نجم المنتخب المصري، عمر مرموش، من قيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، اليوم السبت. 15.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-15T17:48+0000

2025-02-15T17:48+0000

2025-02-15T17:48+0000

مجتمع

عمر مرموش

أخبار نادي ريال مدريد

رياضة

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وجاءت أهداف مرموش الثلاثة لصالح فريقه مانشستر سيتي أمام نيوكاسل في لقاء أقيم على ملعب "الاتحاد" في إطار الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي.ونجح عمر مرموش في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، ليفتتح أهدافه مع "السيتيزنز" في الدقائق (19)، (24)، (33) من عمر المباراة، ليتمكن نجم المنتخب المصري من إعادة جوارديولا للحياة من جديد بعد نتائج سلبية في الفترة الماضية سواء محليًا أو قاريًا. واختتم جيمس ميكاتي أهداف المباراة لصالح مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (84).ويشار إلى أن مانشستر سيتي قد خسر من آرسنال في الجولة الماضية بنتيجة 5-1، كما خسر في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2.ومن المقرر أن تقام قمة ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء المقبل.وبتلك النتيجة الرباعية النظيفة لمانشستر سيتي أصبح في المركز الرابع برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نوتينجهام فورست، الذي تلقي الخسارة من فولهام بنتيجة 2-1.ويفترض أن يخوض "السيتي" المواجهة المحلية المقبلة يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف ليفربول في قمة الجولة الـ26.

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عمر مرموش, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة