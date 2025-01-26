"تحركاته مذهلة"... ما رأي غوارديولا في عمر مرموش بعد أول مباراة
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن إعجابه الشديد بأداء اللاعب المصري عمر مرموش، خلال أول ظهور له مع الفريق، مؤكداً أن تحركاته كانت استثنائية رغم حاجته إلى الوقت للتأقلم مع زملائه.
وكان مانشستر سيتي، قد حقق فوزا كبيرا، أمس السبت، على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "الاتحاد".
Pep Guardiola: “Omar Marmoush made incredible movements that the players in the middle could NOT see! I think Ilkay Gundogan, Mateo Kovacic, and Bernardo Silva should be MORE CLEVER in the movements against the high line Chelsea had! It’s a question of time knowing each other… pic.twitter.com/oYVRq5JqhR— City Report (@cityreport_) January 25, 2025
وفي تصريحاته بعد المباراة، قال غوارديولا: "عمر مرموش، قدم أداءً رائعًا. قام بتحركات مذهلة، لكنها كانت غير مرئية لبعض اللاعبين في خط الوسط".
وتابع: "أعتقد أن إلكاي غوندوغان، ماتيو كوفاسيتش، وبرناردو سيلفا، بحاجة إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً في التكيف مع تحركاته ضد الدفاع المتقدم الذي لعب به تشيلسي".
وأشار غوارديولا إلى أن "الأمر مسألة وقت حتى يفهم اللاعبون طبيعة تحركاته (مرموش) والأسلوب الذي يفضله، لكن بشكل عام، لعب 70-75 دقيقة بمستوى جيد جداً".
وأضاف المدرب الإسباني: "مرموش أظهر قدرة كبيرة على التواصل مع زملائه في الملعب. تحركاته كانت لا تُصدق، ومع أنه أول لقاء له، إلا أنه تعامل بشكل رائع مع التغيير، وقدم أداءً استثنائياً".
واختتم غوارديولا حديثه بالإشارة إلى أن "مرموش سيحتاج إلى الوقت للتأقلم الكامل مع الفريق"، لكنه أبدى تفاؤله بأن اللاعب المصري سيشكل إضافة قوية مع مرور الوقت.