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القوات الروسية تحرر بلدة زيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20250126/تحركاته-مذهلة-ما-رأي-غوارديولا-في-عمر-مرموش-بعد-أول-مباراة-1097173378.html
"تحركاته مذهلة"... ما رأي غوارديولا في عمر مرموش بعد أول مباراة
"تحركاته مذهلة"... ما رأي غوارديولا في عمر مرموش بعد أول مباراة
سبوتنيك عربي
أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن إعجابه الشديد بأداء اللاعب المصري عمر مرموش، خلال أول ظهور له مع الفريق، مؤكداً أن تحركاته كانت... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T12:45+0000
2025-01-26T12:45+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي
الأخبار
بيب غوارديولا
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وكان مانشستر سيتي، قد حقق فوزا كبيرا، أمس السبت، على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "الاتحاد".وتابع: "أعتقد أن إلكاي غوندوغان، ماتيو كوفاسيتش، وبرناردو سيلفا، بحاجة إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً في التكيف مع تحركاته ضد الدفاع المتقدم الذي لعب به تشيلسي". وأشار غوارديولا إلى أن "الأمر مسألة وقت حتى يفهم اللاعبون طبيعة تحركاته (مرموش) والأسلوب الذي يفضله، لكن بشكل عام، لعب 70-75 دقيقة بمستوى جيد جداً".واختتم غوارديولا حديثه بالإشارة إلى أن "مرموش سيحتاج إلى الوقت للتأقلم الكامل مع الفريق"، لكنه أبدى تفاؤله بأن اللاعب المصري سيشكل إضافة قوية مع مرور الوقت.
https://sarabic.ae/20250125/بيب-غوارديولا-يعلن-سبب-تعاقد-مانشستر-سيتي-مع-المصري-عمر-مرموش-فيديو-1097134150.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, بيب غوارديولا
رياضة, أخبار كرة القدم, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار, بيب غوارديولا

"تحركاته مذهلة"... ما رأي غوارديولا في عمر مرموش بعد أول مباراة

12:45 GMT 26.01.2025
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
أعرب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن إعجابه الشديد بأداء اللاعب المصري عمر مرموش، خلال أول ظهور له مع الفريق، مؤكداً أن تحركاته كانت استثنائية رغم حاجته إلى الوقت للتأقلم مع زملائه.
وكان مانشستر سيتي، قد حقق فوزا كبيرا، أمس السبت، على نظيره تشيلسي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب "الاتحاد".

وفي تصريحاته بعد المباراة، قال غوارديولا: "عمر مرموش، قدم أداءً رائعًا. قام بتحركات مذهلة، لكنها كانت غير مرئية لبعض اللاعبين في خط الوسط".

وتابع: "أعتقد أن إلكاي غوندوغان، ماتيو كوفاسيتش، وبرناردو سيلفا، بحاجة إلى أن يكونوا أكثر ذكاءً في التكيف مع تحركاته ضد الدفاع المتقدم الذي لعب به تشيلسي".
وأشار غوارديولا إلى أن "الأمر مسألة وقت حتى يفهم اللاعبون طبيعة تحركاته (مرموش) والأسلوب الذي يفضله، لكن بشكل عام، لعب 70-75 دقيقة بمستوى جيد جداً".
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
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بيب غوارديولا يعلن سبب تعاقد مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش... فيديو
أمس, 09:04 GMT

وأضاف المدرب الإسباني: "مرموش أظهر قدرة كبيرة على التواصل مع زملائه في الملعب. تحركاته كانت لا تُصدق، ومع أنه أول لقاء له، إلا أنه تعامل بشكل رائع مع التغيير، وقدم أداءً استثنائياً".

واختتم غوارديولا حديثه بالإشارة إلى أن "مرموش سيحتاج إلى الوقت للتأقلم الكامل مع الفريق"، لكنه أبدى تفاؤله بأن اللاعب المصري سيشكل إضافة قوية مع مرور الوقت.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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