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مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
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https://sarabic.ae/20250125/بيب-غوارديولا-يعلن-سبب-تعاقد-مانشستر-سيتي-مع-المصري-عمر-مرموش-فيديو-1097134150.html
بيب غوارديولا يعلن سبب تعاقد مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش... فيديو
بيب غوارديولا يعلن سبب تعاقد مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش... فيديو
سبوتنيك عربي
أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حماسه الكبير بشأن التعاقد الجديد مع النجم المصري عمر مرموش، مشيدًا بإمكاناته الفنية العالية. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T09:04+0000
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مجتمع
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
بيب غوارديولا
مانشستر سيتي
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وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، قبيل المباراة المرتقبة أمام تشيلسي، قال غوارديولا: ورغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق، وتشمل روبن دياز، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ورودري، أكد غوارديولا أن مرموش قد يكون ضمن خياراته لمباراة اليوم السبت، وتابع: وكان مانشستر سيتي، قد أعلن رسميا الخميس الماضي، تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لـ5 سنوات.ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر مرموش خلال أول حصة تدريبية له مع الفريق، والتي خاضها مساء أمس الجمعة، وسط ترحيب كبير من زملائه والجهاز الفني.ويأمل عشاق الـ"سيتيزنز" أن يكون عمر مرموش، إضافة نوعية تسهم في تعزيز قوة الفريق على غرار مواطنه محمد صلاح، في ليفربول، خاصة في ظل جدول المباريات المزدحم والمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.
https://sarabic.ae/20250124/عمر-مرموش-يحرز-هدفه-الأول-في-تدريبات-مانشستر-سيتي-فيديو-1097118771.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, بيب غوارديولا, مانشستر سيتي, منوعات, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, بيب غوارديولا, مانشستر سيتي, منوعات, أخبار كرة القدم, الأخبار

بيب غوارديولا يعلن سبب تعاقد مانشستر سيتي مع المصري عمر مرموش... فيديو

09:04 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Dave Thompsonبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبر
أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حماسه الكبير بشأن التعاقد الجديد مع النجم المصري عمر مرموش، مشيدًا بإمكاناته الفنية العالية.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، قبيل المباراة المرتقبة أمام تشيلسي، قال غوارديولا:

عمر مرموش، أضاف إمكانيات استثنائية للفريق. إنه لاعب للمستقبل بفضل جودته الكبيرة، خاصة في الثلث الأخير من الملعب. هذا تحديدًا ما جعلنا نسعى للتعاقد معه.

ورغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق، وتشمل روبن دياز، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ورودري، أكد غوارديولا أن مرموش قد يكون ضمن خياراته لمباراة اليوم السبت، وتابع:

نعم، قد يلعب مرموش، لكن القرار لم يُحسم بعد. الوضع صعب بسبب نقص الخيارات، لكنه جاهز للمشاركة إذا تطلب الأمر.

وكان مانشستر سيتي، قد أعلن رسميا الخميس الماضي، تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لـ5 سنوات.
مانشستر سيتي الإنجلبزي يعلن ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
مجتمع
عمر مرموش يحرز هدفه الأول في تدريبات مانشستر سيتي... فيديو
أمس, 15:17 GMT
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر مرموش خلال أول حصة تدريبية له مع الفريق، والتي خاضها مساء أمس الجمعة، وسط ترحيب كبير من زملائه والجهاز الفني.
ويأمل عشاق الـ"سيتيزنز" أن يكون عمر مرموش، إضافة نوعية تسهم في تعزيز قوة الفريق على غرار مواطنه محمد صلاح، في ليفربول، خاصة في ظل جدول المباريات المزدحم والمنافسة على كافة البطولات هذا الموسم.
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