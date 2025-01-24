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https://sarabic.ae/20250124/عمر-مرموش-يحرز-هدفه-الأول-في-تدريبات-مانشستر-سيتي-فيديو-1097118771.html
عمر مرموش يحرز هدفه الأول في تدريبات مانشستر سيتي... فيديو
عمر مرموش يحرز هدفه الأول في تدريبات مانشستر سيتي... فيديو
سبوتنيك عربي
أحرز النجم المصري عمر مرموش هدفه الأول خلال تدريبات فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
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ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر منصة "إكس"، فيديو للمشاركة الأولى لمرموش في تدريبات الفريق أمس الخميس، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدفه الأول خلال التدريبات.وظهر مرموش سعيدًا خلال التدريبات التي تأتي استعدادا للقاء تشيلسي، غدا السبت، في تمام السابعة والنصف.وفي وقت سابق، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الخميس الماضي، ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.وقال السيتي، في بيان له، إن "المهاجم المصري، البالغ من العمر 25 عاما، أكمل انتقاله إلى استاد الاتحاد في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، ما يعني أنه سيبقى في النادي حتى صيف عام 2029".ونقل الموقع الرسمي للنادي عن مرموش، قوله إنه "متحمس للغاية للانتقال بأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين بقيادة بيب غوارديولا"، مضيفا: "هذا يوم لن أنساه أبدًا".وتابع: "التوقيع مع مانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - هو شعور مذهل. أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة للغاية، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".ومساء الاثنين الماضي، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي

عمر مرموش يحرز هدفه الأول في تدريبات مانشستر سيتي... فيديو

15:17 GMT 24.01.2025
© Photo / manchestar cityمانشستر سيتي الإنجلبزي يعلن ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني
مانشستر سيتي الإنجلبزي يعلن ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© Photo / manchestar city
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أحرز النجم المصري عمر مرموش هدفه الأول خلال تدريبات فريقه الجديد مانشستر سيتي الإنجليزي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر منصة "إكس"، فيديو للمشاركة الأولى لمرموش في تدريبات الفريق أمس الخميس، حيث تمكن اللاعب من تسجيل هدفه الأول خلال التدريبات.
وظهر مرموش سعيدًا خلال التدريبات التي تأتي استعدادا للقاء تشيلسي، غدا السبت، في تمام السابعة والنصف.
وفي وقت سابق، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الخميس الماضي، ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.
وقال السيتي، في بيان له، إن "المهاجم المصري، البالغ من العمر 25 عاما، أكمل انتقاله إلى استاد الاتحاد في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف، ما يعني أنه سيبقى في النادي حتى صيف عام 2029".
ونقل الموقع الرسمي للنادي عن مرموش، قوله إنه "متحمس للغاية للانتقال بأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين بقيادة بيب غوارديولا"، مضيفا: "هذا يوم لن أنساه أبدًا".
وتابع: "التوقيع مع مانشستر سيتي - أحد أفضل الفرق في العالم - هو شعور مذهل. أنا سعيد للغاية، وعائلتي فخورة للغاية، ونحن جميعًا سعداء جدًا بالتواجد هنا في مانشستر".
ومساء الاثنين الماضي، وصل مرموش إلى إنجلترا، وذلك بعدما استكمل الاتفاق مع مسؤولي النادي إثر مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام الماضية.
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