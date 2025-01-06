https://sarabic.ae/20250106/إعلام-مانشستر-سيتي-يقدم-أول-عروضه-الرسمية-لضم-مرموش-في-الصيف-1096545001.html
إعلام: مانشستر سيتي يقدم أول عروضه الرسمية لضم مرموش في الصيف
إعلام: مانشستر سيتي يقدم أول عروضه الرسمية لضم مرموش في الصيف
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، إن "نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم بالفعل أول عروضه الرسمية لضم اللاعب المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت... 06.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-06T21:01+0000
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وأشارت وسائل الإعلام، في تقرير لها، إلى أن "إدارة مانشستر سيتي عقدت اجتماعًا مع وكلاء مرموش خلال الأسابيع الأخيرة"، مشددة على صعوبة التعاقد مع اللاعب عمر مرموش في سوق يناير، رغم حاجة بيب جوارديولا إلى خدماته.وذكرت أن "مانشستر سيتي بدأ سعيه نحو تأمين صفقة مرموش، إذ قدم النادي الإنجليزي عرضًا رسميًا له يتضمن توقيع عقد لمدة 5 سنوات، على أن يتم تفعيل ذلك بدءًا من 1 يوليو/ تموز المقبل.وأوضحت أن مرموش يرغب في ارتداء قميص مانشستر سيتي بسبب أسلوب لعب فريق جوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال رغم أن النادي اللندني كان سباقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ ساهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.مرموش لديه عقد مع آينتراخت فرانكفورت حتى يونيو/ حزيران 2027، لكن النادي الألماني لن يمانع بيع خدماته إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا من الناحية المالية.
https://sarabic.ae/20241229/غوارديولا-يضع-نجما-مصريا-على-رادار-مانشستر-سيتي-1096313673.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
إعلام: مانشستر سيتي يقدم أول عروضه الرسمية لضم مرموش في الصيف
قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، إن "نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم بالفعل أول عروضه الرسمية لضم اللاعب المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني، على أن تتم الصفقة في الصيف".
وأشارت وسائل الإعلام، في تقرير لها، إلى أن "إدارة مانشستر سيتي عقدت اجتماعًا مع وكلاء مرموش خلال الأسابيع الأخيرة"، مشددة على صعوبة التعاقد مع اللاعب عمر مرموش
في سوق يناير، رغم حاجة بيب جوارديولا إلى خدماته.
29 ديسمبر 2024, 16:07 GMT
وذكرت أن "مانشستر سيتي بدأ سعيه نحو تأمين صفقة مرموش، إذ قدم النادي الإنجليزي عرضًا رسميًا له يتضمن توقيع عقد لمدة 5 سنوات، على أن يتم تفعيل ذلك بدءًا من 1 يوليو/ تموز المقبل.
وأوضحت أن مرموش يرغب في ارتداء قميص مانشستر سيتي بسبب أسلوب لعب فريق جوارديولا
، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال رغم أن النادي اللندني كان سباقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.
وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ ساهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.
مرموش لديه عقد مع آينتراخت فرانكفورت
حتى يونيو/ حزيران 2027، لكن النادي الألماني لن يمانع بيع خدماته إذا ما تلقى عرضًا مناسبًا من الناحية المالية.