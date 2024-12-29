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https://sarabic.ae/20241229/غوارديولا-يضع-نجما-مصريا-على-رادار-مانشستر-سيتي-1096313673.html
غوارديولا يضع نجما مصريا على رادار مانشستر سيتي
غوارديولا يضع نجما مصريا على رادار مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
وضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد نجوم المنتخب المصري على قائمة لاعبين في محاولة للتعقاد معهم. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T16:07+0000
2024-12-29T16:07+0000
مجتمع
رياضة
مانشستر سيتي
أخبار كرة القدم
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن غوارديولا وضع عمر مرموش وعدد آخر من اللاعبين الدوليين على قائمة التعاقد معهم، بهدف وقف الخسائر المتتالية للفريق مؤخرا. ويشار إلى أن السيتي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل 13 مباراة خاضها مؤخرا، حيث تراجع إلى المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول. وأفادت الصحيفة بأن تلك الهزائم، جعلت النادي الإنجليزي مستعد لإنفاق الأموال لإنعاش تشكيلته مجددا على أمل إحداث إفاقة، حيث وضع بيب غوارديولا قائمة من 5 لاعبين بأموال كبيرة في محاولة لإيقاف سلسلة النتائج الكارثية التي يعاني منها مانشستر سيتي. ويسعى السيتي للتعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل، وهم: "فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وجمال موسيالا من بايرن ميونخ الألماني، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، وبرونو غيماريش من نيوكاسل الإنجليزي، ومارك غيهي من كريستال بالاس الإنجليزي".وأكدت الصحيفة الغربية أن غوارديولا قد وضع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونجم المنتخب المصري، عمر مرموش، على قائمة أخرى. ويشار إلى أن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد صرح الخميس الماضي، بأن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".
https://sarabic.ae/20241222/غوارديولا-يسعى-لضم-لاعبه-الأفضل-في-تاريخ-كرة-القدم-لإنقاذ-مانشستر-سيتي-1096058550.html
https://sarabic.ae/20241118/هالاند-يوافق-على-تجديد-تعاقده-مع-مانشستر-سيتي-بـعقد-خرافي-1094919083.html
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رياضة, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, مانشستر سيتي, أخبار كرة القدم, أخبار الدوري الإنجليزي

غوارديولا يضع نجما مصريا على رادار مانشستر سيتي

16:07 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Jon Superمانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Jon Super
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وضع المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد نجوم المنتخب المصري على قائمة لاعبين في محاولة للتعقاد معهم.
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن غوارديولا وضع عمر مرموش وعدد آخر من اللاعبين الدوليين على قائمة التعاقد معهم، بهدف وقف الخسائر المتتالية للفريق مؤخرا.
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ويشار إلى أن السيتي فاز بمباراة واحدة فقط من أصل 13 مباراة خاضها مؤخرا، حيث تراجع إلى المركز السابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 14 نقطة عن المتصدر ليفربول.
وأفادت الصحيفة بأن تلك الهزائم، جعلت النادي الإنجليزي مستعد لإنفاق الأموال لإنعاش تشكيلته مجددا على أمل إحداث إفاقة، حيث وضع بيب غوارديولا قائمة من 5 لاعبين بأموال كبيرة في محاولة لإيقاف سلسلة النتائج الكارثية التي يعاني منها مانشستر سيتي.
ويسعى السيتي للتعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل، وهم: "فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وجمال موسيالا من بايرن ميونخ الألماني، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، وبرونو غيماريش من نيوكاسل الإنجليزي، ومارك غيهي من كريستال بالاس الإنجليزي".
وأكدت الصحيفة الغربية أن غوارديولا قد وضع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونجم المنتخب المصري، عمر مرموش، على قائمة أخرى.
ويشار إلى أن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد صرح الخميس الماضي، بأن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
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ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".
وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.
وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".
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