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https://sarabic.ae/20241222/غوارديولا-يسعى-لضم-لاعبه-الأفضل-في-تاريخ-كرة-القدم-لإنقاذ-مانشستر-سيتي-1096058550.html
غوارديولا يسعى لضم لاعبه "الأفضل في تاريخ كرة القدم" لإنقاذ مانشستر سيتي
غوارديولا يسعى لضم لاعبه "الأفضل في تاريخ كرة القدم" لإنقاذ مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن "بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في ضم نجمه المفضل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لإنقاذ فريقه من... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T14:16+0000
2024-12-22T14:16+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
ليونيل ميسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن "غوارديولا يسعى لسد الفراغ الذي تركه غياب رودري بسبب الإصابة، من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعتبره، الأفضل في تاريخ كرة القدم، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".ويستند مانشستر سيتي في مفاوضاته مع إنتر ميامي على عدم مشاركة ميسي في أي مباريات حاليا لانتهاء موسم الدوري الأمريكي، ولن يعود للمشاركة في المباريات حتى شباط/ فبراير من العام المقبل.وتشير التقارير إلى أن "ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، لن يمنع انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي".يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في حزيران/ يونيو 2023، وشارك في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.ويعاني مانشستر سيتي من أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2009-2010، حيث خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ17 من البريميرليغ، محققًا فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.
https://sarabic.ae/20241123/برباعية-نظيفة-توتنهام-يحطم-أسطورة-عدم-هزيمة-مانشستر-سيتي-52-مرة-على-أرضه-فيديو-1095123033.html
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رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

غوارديولا يسعى لضم لاعبه "الأفضل في تاريخ كرة القدم" لإنقاذ مانشستر سيتي

14:16 GMT 22.12.2024
© AP Photo / Dave Thompsonبيب غوارديولا
بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© AP Photo / Dave Thompson
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أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن "بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في ضم نجمه المفضل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لإنقاذ فريقه من تراجع النتائج".
وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن "غوارديولا يسعى لسد الفراغ الذي تركه غياب رودري بسبب الإصابة، من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعتبره، الأفضل في تاريخ كرة القدم، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".
ويستند مانشستر سيتي في مفاوضاته مع إنتر ميامي على عدم مشاركة ميسي في أي مباريات حاليا لانتهاء موسم الدوري الأمريكي، ولن يعود للمشاركة في المباريات حتى شباط/ فبراير من العام المقبل.
مباراة توتنهام ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الاتحاد في مانشستر بإنجلترا، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
مجتمع
برباعية نظيفة.. "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه... فيديو
23 نوفمبر, 21:05 GMT
وتشير التقارير إلى أن "ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، لن يمنع انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي".
يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في حزيران/ يونيو 2023، وشارك في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.
ويعاني مانشستر سيتي من أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2009-2010، حيث خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ17 من البريميرليغ، محققًا فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.
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