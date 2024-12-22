https://sarabic.ae/20241222/غوارديولا-يسعى-لضم-لاعبه-الأفضل-في-تاريخ-كرة-القدم-لإنقاذ-مانشستر-سيتي-1096058550.html
غوارديولا يسعى لضم لاعبه "الأفضل في تاريخ كرة القدم" لإنقاذ مانشستر سيتي
غوارديولا يسعى لضم لاعبه "الأفضل في تاريخ كرة القدم" لإنقاذ مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن "بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في ضم نجمه المفضل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لإنقاذ فريقه من... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T14:16+0000
2024-12-22T14:16+0000
2024-12-22T14:16+0000
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وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن "غوارديولا يسعى لسد الفراغ الذي تركه غياب رودري بسبب الإصابة، من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعتبره، الأفضل في تاريخ كرة القدم، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".ويستند مانشستر سيتي في مفاوضاته مع إنتر ميامي على عدم مشاركة ميسي في أي مباريات حاليا لانتهاء موسم الدوري الأمريكي، ولن يعود للمشاركة في المباريات حتى شباط/ فبراير من العام المقبل.وتشير التقارير إلى أن "ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، لن يمنع انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي".يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في حزيران/ يونيو 2023، وشارك في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.ويعاني مانشستر سيتي من أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2009-2010، حيث خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ17 من البريميرليغ، محققًا فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.
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رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, منوعات, ليونيل ميسي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
غوارديولا يسعى لضم لاعبه "الأفضل في تاريخ كرة القدم" لإنقاذ مانشستر سيتي
أكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن "بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، يرغب في ضم نجمه المفضل، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لإنقاذ فريقه من تراجع النتائج".
وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن "غوارديولا يسعى لسد الفراغ الذي تركه غياب رودري بسبب الإصابة، من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعتبره، الأفضل في تاريخ كرة القدم، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر".
ويستند مانشستر سيتي في مفاوضاته مع إنتر ميامي على عدم مشاركة ميسي
في أي مباريات حاليا لانتهاء موسم الدوري الأمريكي، ولن يعود للمشاركة في المباريات حتى شباط/ فبراير من العام المقبل.
وتشير التقارير إلى أن "ديفيد بيكهام، المالك المشارك لإنتر ميامي، لن يمنع انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي".
يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي في حزيران/ يونيو 2023، وشارك في 39 مباراة، سجل خلالها 34 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.
ويعاني مانشستر سيتي من أسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي
منذ موسم 2009-2010، حيث خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ17 من البريميرليغ، محققًا فوزًا واحدًا فقط في آخر 12 مباراة في جميع المسابقات.