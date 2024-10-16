https://sarabic.ae/20241016/ميسي-يكشف-موقفه-من-المشاركة-في-كأس-العالم-2026-1093827668.html
ميسي يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
ميسي يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، موقفه من إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T11:21+0000
2024-10-16T11:21+0000
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ليونيل ميسي
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وقاد ميسي (37 عامًا) منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز كبير على بوليفيا بنتيجة 6-0، صباح اليوم، إذ أحرز ثلاثة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين ليواصل "راقصو التانجو" التربع على قمة مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 22 نقطة.وقال ميسي، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، إنه "يشعر كأنه طفل عندما يلعب لمنتخب بلاده"، معربا عن أمله في تحقيق أهدافه في إنهاء العام بشكل جيد مع ناديه الأمريكي ثم الاستمتاع يومًا بعد يوم وخطوة بخطوة".وعن إمكانية المشاركة في كأس العالم 2026 وموعد اعتزاله، واصل ميسي: "لم أحدد وقت أو موعدًا نهائيًا، أريد فقط الاستمتاع بكل شيء أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى للوجود هنا والشعور بحب الناس".واختتم ميسي: "على الرغم من عمري، عندما أكون هنا أبدو كطفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق، طالما أشعر أنني بحالة جيدة وأستطيع الاستمرار في الأداء كما أفعل الآن، أعتزم أن أستمر في الاستمتاع".
https://sarabic.ae/20240920/تواطأ-مع-ميسي-اعتراف-خطير-من-حكم-في-كوبا-أمريكا-2007-صور-1092926456.html
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ليونيل ميسي, منوعات, رياضة, الأخبار
ليونيل ميسي, منوعات, رياضة, الأخبار
ميسي يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026
كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، موقفه من إمكانية مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في أمريكا والمكسيك وكندا.
وقاد ميسي (37 عامًا) منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز كبير على بوليفيا بنتيجة 6-0، صباح اليوم، إذ أحرز ثلاثة أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين ليواصل "راقصو التانجو" التربع على قمة مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 22 نقطة.
وقال ميسي
، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة، إنه "يشعر كأنه طفل عندما يلعب لمنتخب بلاده"، معربا عن أمله في تحقيق أهدافه في إنهاء العام بشكل جيد مع ناديه الأمريكي ثم الاستمتاع يومًا بعد يوم وخطوة بخطوة".
وعن إمكانية المشاركة في كأس العالم 2026 وموعد اعتزاله، واصل ميسي: "لم أحدد وقت أو موعدًا نهائيًا، أريد فقط الاستمتاع بكل شيء أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى للوجود هنا والشعور بحب الناس".
واختتم ميسي: "على الرغم من عمري، عندما أكون هنا أبدو كطفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق، طالما أشعر أنني بحالة جيدة وأستطيع الاستمرار في الأداء كما أفعل الآن، أعتزم أن أستمر في الاستمتاع".