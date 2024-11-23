برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241123/برباعية-نظيفة-توتنهام-يحطم-أسطورة-عدم-هزيمة-مانشستر-سيتي-52-مرة-على-أرضه-فيديو-1095123033.html
برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو
برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو
سبوتنيك عربي
ألحق فريق "توتنهام" هزيمة قاسية بـ"مانشستر سيتي"، اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب معاناته بخسارته... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T21:05+0000
2024-11-23T21:05+0000
مجتمع
مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي توتنهام
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/17/1095122866_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_4515a504410b7b9f04225905115e3f03.jpg
وسجل، جيمس ماديسون، هدفين في الشوط الأول، وأضاف، بيدرو بورو، وبرينان جونسون، هدفين آخرين، منهيين بذلك سلسلة "مانشستر سيتي" القياسية بعدم الخسارة في 52 مباراة على أرضه في ملعب الاتحاد.وبهذا الفوز، ارتقى "توتنهام" إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد "مانشستر سيتي" عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن الغريق المتصدر "ليفربول"، الذي يملك مباراة مؤجلة.وفي أول تعليقات له بعد الهزيمة، اعترف بيب جوارديولا، مدرب "مانشستر سيتي"، بأن الفريق "لم يعش هذا النوع من الموقف أبدا في 8 سنوات"، بعد فوز "توتنهام" عليه بنتيجة 4-0 على ملعب الاتحاد، اليوم السبت.وتابع: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد حقا كالمعتاد، لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف، وبعد ذلك تلقينا المزيد من الأهداف، وبعد ذلك استقبلنا المزيد منها، وهو أمر صعب على عواطفنا الآن". يشار إلى أن بيب جوارديولا، وهو مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، كان قد وقع الأسبوع الحالي فقط على تمديد عقد لمدة عامين، سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027.
https://sarabic.ae/20241118/اتفاق-سري-بين-جوارديولا-ولاعب-برازيلي-سابق-بشأن-وجهته-المقبلة-1094897415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/17/1095122866_61:0:1393:999_1920x0_80_0_0_2eec48e08680328e874d330e50fac29b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة
مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة

برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو

21:05 GMT 23.11.2024
© AP Photo / Dave Thompsonمباراة "توتنهام" و"مانشستر سيتي" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الاتحاد في مانشستر بإنجلترا، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
مباراة توتنهام ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الاتحاد في مانشستر بإنجلترا، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبر
ألحق فريق "توتنهام" هزيمة قاسية بـ"مانشستر سيتي"، اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب معاناته بخسارته الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وهي سابقة في مسيرة مدربه، بيب غوارديولا.
وسجل، جيمس ماديسون، هدفين في الشوط الأول، وأضاف، بيدرو بورو، وبرينان جونسون، هدفين آخرين، منهيين بذلك سلسلة "مانشستر سيتي" القياسية بعدم الخسارة في 52 مباراة على أرضه في ملعب الاتحاد.
وبهذا الفوز، ارتقى "توتنهام" إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد "مانشستر سيتي" عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن الغريق المتصدر "ليفربول"، الذي يملك مباراة مؤجلة.
وفي أول تعليقات له بعد الهزيمة، اعترف بيب جوارديولا، مدرب "مانشستر سيتي"، بأن الفريق "لم يعش هذا النوع من الموقف أبدا في 8 سنوات"، بعد فوز "توتنهام" عليه بنتيجة 4-0 على ملعب الاتحاد، اليوم السبت.
وقال جوارديولا في تصريحات: "في هذه اللحظة بعد الهزيمة نحن هشّون دفاعيا".
مدرب فريق مانشستر سيتي البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2024
مجتمع
اتفاق سري بين جوارديولا ولاعب برازيلي سابق بشأن وجهته المقبلة
18 نوفمبر, 08:57 GMT
وتابع: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد حقا كالمعتاد، لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف، وبعد ذلك تلقينا المزيد من الأهداف، وبعد ذلك استقبلنا المزيد منها، وهو أمر صعب على عواطفنا الآن".
يشار إلى أن بيب جوارديولا، وهو مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، كان قد وقع الأسبوع الحالي فقط على تمديد عقد لمدة عامين، سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала