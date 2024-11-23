برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو
© AP Photo / Dave Thompsonمباراة "توتنهام" و"مانشستر سيتي" ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الاتحاد في مانشستر بإنجلترا، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
© AP Photo / Dave Thompson
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ألحق فريق "توتنهام" هزيمة قاسية بـ"مانشستر سيتي"، اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب معاناته بخسارته الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، وهي سابقة في مسيرة مدربه، بيب غوارديولا.
وسجل، جيمس ماديسون، هدفين في الشوط الأول، وأضاف، بيدرو بورو، وبرينان جونسون، هدفين آخرين، منهيين بذلك سلسلة "مانشستر سيتي" القياسية بعدم الخسارة في 52 مباراة على أرضه في ملعب الاتحاد.
🔥🔥 توتنهام يفاجئ مانشستر سيتي ويفتتح التسجيل عن طريق ماديسون#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/jlqhlwRW4j— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
وبهذا الفوز، ارتقى "توتنهام" إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد "مانشستر سيتي" عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن الغريق المتصدر "ليفربول"، الذي يملك مباراة مؤجلة.
🤯⚽️ خطأ كارثي من غفارديول استغله ماديسون وسجل هدفًا رائعًا في شباك مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_سيتي_توتنهام #PremierLeague pic.twitter.com/QNzk2ahhCm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 23, 2024
وفي أول تعليقات له بعد الهزيمة، اعترف بيب جوارديولا، مدرب "مانشستر سيتي"، بأن الفريق "لم يعش هذا النوع من الموقف أبدا في 8 سنوات"، بعد فوز "توتنهام" عليه بنتيجة 4-0 على ملعب الاتحاد، اليوم السبت.
وقال جوارديولا في تصريحات: "في هذه اللحظة بعد الهزيمة نحن هشّون دفاعيا".
18 نوفمبر, 08:57 GMT
وتابع: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد حقا كالمعتاد، لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف، وبعد ذلك تلقينا المزيد من الأهداف، وبعد ذلك استقبلنا المزيد منها، وهو أمر صعب على عواطفنا الآن".
يشار إلى أن بيب جوارديولا، وهو مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، كان قد وقع الأسبوع الحالي فقط على تمديد عقد لمدة عامين، سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027.