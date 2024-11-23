https://sarabic.ae/20241123/برباعية-نظيفة-توتنهام-يحطم-أسطورة-عدم-هزيمة-مانشستر-سيتي-52-مرة-على-أرضه-فيديو-1095123033.html

برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو

برباعية نظيفة... "توتنهام" يحطم أسطورة عدم هزيمة مانشستر سيتي 52 مرة على أرضه.. فيديو

سبوتنيك عربي

ألحق فريق "توتنهام" هزيمة قاسية بـ"مانشستر سيتي"، اليوم السبت، بنتيجة 4-0، في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل حامل اللقب معاناته بخسارته... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T21:05+0000

2024-11-23T21:05+0000

2024-11-23T21:05+0000

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وسجل، جيمس ماديسون، هدفين في الشوط الأول، وأضاف، بيدرو بورو، وبرينان جونسون، هدفين آخرين، منهيين بذلك سلسلة "مانشستر سيتي" القياسية بعدم الخسارة في 52 مباراة على أرضه في ملعب الاتحاد.وبهذا الفوز، ارتقى "توتنهام" إلى المركز السادس برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد "مانشستر سيتي" عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط عن الغريق المتصدر "ليفربول"، الذي يملك مباراة مؤجلة.وفي أول تعليقات له بعد الهزيمة، اعترف بيب جوارديولا، مدرب "مانشستر سيتي"، بأن الفريق "لم يعش هذا النوع من الموقف أبدا في 8 سنوات"، بعد فوز "توتنهام" عليه بنتيجة 4-0 على ملعب الاتحاد، اليوم السبت.وتابع: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد حقا كالمعتاد، لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف، وبعد ذلك تلقينا المزيد من الأهداف، وبعد ذلك استقبلنا المزيد منها، وهو أمر صعب على عواطفنا الآن". يشار إلى أن بيب جوارديولا، وهو مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق، كان قد وقع الأسبوع الحالي فقط على تمديد عقد لمدة عامين، سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2027.

https://sarabic.ae/20241118/اتفاق-سري-بين-جوارديولا-ولاعب-برازيلي-سابق-بشأن-وجهته-المقبلة-1094897415.html

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مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, رياضة