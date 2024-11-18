https://sarabic.ae/20241118/هالاند-يوافق-على-تجديد-تعاقده-مع-مانشستر-سيتي-بـعقد-خرافي-1094919083.html
هالاند يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي بـ"عقد خرافي"
هالاند يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي بـ"عقد خرافي"
سبوتنيك عربي
عرض مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عقدًا مذهلًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، سيجعله يبقى في ملعب... 18.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-18T15:01+0000
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ويقدم إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاما، مستويات رائعة منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في عام 2022، حيث سجل 105 أهداف في 114 مباراة منذ توقيعه للسيتيزين قادمًا من بروسيا دورتموند.وعلى الرغم من كونه بالفعل ثاني أعلى لاعب أجرًا في الدوري، حيث يكسب 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع، فقد قدّم سيتي عرضًا جديدًا قياسيًا على الطاولة سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.وسيسمح له هذا العقد الذي تبلغ قيمته نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بالابتعاد عن زميله في الفريق كيفين دي بروين، الذي يعد حاليًا اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعقده الذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.وتلقى مانشستر سيتي "ردًا إيجابيًا" على العرض المربح من هالاند، بعد مفاوضات في النرويج شملت عائلة هالاند ووكيلة الأعمال البرازيلية رافائيلا بيمينتا، وأعلن اللاعب موافقته.
https://sarabic.ae/20240928/بصفقة-مالية-ضخمة-هالاند-قد-ينتقل-للدوري-السعودي-ويغادر-الإنجليزي--1093212014.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار
هالاند يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي بـ"عقد خرافي"
عرض مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عقدًا مذهلًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، سيجعله يبقى في ملعب الاتحاد حتى نهاية موسم 2028/29.
ويقدم إيرلينغ هالاند
، البالغ من العمر 24 عاما، مستويات رائعة منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في عام 2022، حيث سجل 105 أهداف في 114 مباراة منذ توقيعه للسيتيزين قادمًا من بروسيا دورتموند.
وعلى الرغم من كونه بالفعل ثاني أعلى لاعب أجرًا في الدوري، حيث يكسب 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع، فقد قدّم سيتي عرضًا جديدًا قياسيًا على الطاولة سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيسمح له هذا العقد الذي تبلغ قيمته نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بالابتعاد عن زميله في الفريق كيفين دي بروين، الذي يعد حاليًا اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعقده الذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وتلقى مانشستر سيتي
"ردًا إيجابيًا" على العرض المربح من هالاند، بعد مفاوضات في النرويج شملت عائلة هالاند ووكيلة الأعمال البرازيلية رافائيلا بيمينتا، وأعلن اللاعب موافقته.