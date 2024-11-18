https://sarabic.ae/20241118/هالاند-يوافق-على-تجديد-تعاقده-مع-مانشستر-سيتي-بـعقد-خرافي-1094919083.html

هالاند يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي بـ"عقد خرافي"

هالاند يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي بـ"عقد خرافي"

سبوتنيك عربي

عرض مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، على مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند عقدًا مذهلًا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، سيجعله يبقى في ملعب... 18.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-18T15:01+0000

2024-11-18T15:01+0000

2024-11-18T15:01+0000

مجتمع

أخبار الدوري الإنجليزي

رياضة

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/16/1072585540_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f198443a9bc89e1dc77f3f749a8617b6.jpg

ويقدم إيرلينغ هالاند، البالغ من العمر 24 عاما، مستويات رائعة منذ وصوله إلى مانشستر سيتي في عام 2022، حيث سجل 105 أهداف في 114 مباراة منذ توقيعه للسيتيزين قادمًا من بروسيا دورتموند.وعلى الرغم من كونه بالفعل ثاني أعلى لاعب أجرًا في الدوري، حيث يكسب 375000 جنيه إسترليني في الأسبوع، فقد قدّم سيتي عرضًا جديدًا قياسيًا على الطاولة سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.وسيسمح له هذا العقد الذي تبلغ قيمته نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بالابتعاد عن زميله في الفريق كيفين دي بروين، الذي يعد حاليًا اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعقده الذي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.وتلقى مانشستر سيتي "ردًا إيجابيًا" على العرض المربح من هالاند، بعد مفاوضات في النرويج شملت عائلة هالاند ووكيلة الأعمال البرازيلية رافائيلا بيمينتا، وأعلن اللاعب موافقته.

https://sarabic.ae/20240928/بصفقة-مالية-ضخمة-هالاند-قد-ينتقل-للدوري-السعودي-ويغادر-الإنجليزي--1093212014.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار