https://sarabic.ae/20250104/فرانكفورت-يكشف-حقيقة-انضمام-عمر-مرموش-إلى-مانشستر-سيتي-1096464308.html

فرانكفورت يكشف حقيقة انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

فرانكفورت يكشف حقيقة انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

سبوتنيك عربي

كشف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني حقيقة أنباء متداولة خلال الساعات الماضية تحدثت عنه أنه تم إبرام صفقة انتقال مهاجمه المصري عمر مرموش إلى فريق مانشستر سيتي... 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T08:49+0000

2025-01-04T08:49+0000

2025-01-04T08:49+0000

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وصرح بارتوش نيدزفيدزكي، المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لموقع "يلا كورة" قائلا: "لن نرد على مثل هذه الشائعات، لم يصل أي عرض لعمر مرموش، ولم يصلنا أي عرض رسمي من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع عمر مرموش".وفي وقت سابق، أكدت تقارير بريطانية أن مانشستر سيتي يضع عمر مرموش ضمن 4 صفقات يستهدفها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، جاء ذلك وسط اهتمام من أندية مثل أرسنال ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست.ويسعى السيتي للتعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل، وهم: "فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وجمال موسيالا من بايرن ميونخ الألماني، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، وبرونو غيماريش من نيوكاسل الإنجليزي، ومارك غيهي من كريستال بالاس الإنجليزي".وأكدت صحف غربية أن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد وضع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونجم المنتخب المصري، عمر مرموش، على قائمة أخرى.وكان غوارديولا، كان قد صرح بأن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل، ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".

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