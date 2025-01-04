فرانكفورت يكشف حقيقة انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
11:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
13:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250104/فرانكفورت-يكشف-حقيقة-انضمام-عمر-مرموش-إلى-مانشستر-سيتي-1096464308.html
فرانكفورت يكشف حقيقة انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
فرانكفورت يكشف حقيقة انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
كشف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني حقيقة أنباء متداولة خلال الساعات الماضية تحدثت عنه أنه تم إبرام صفقة انتقال مهاجمه المصري عمر مرموش إلى فريق مانشستر سيتي... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T08:49+0000
2025-01-04T08:49+0000
مجتمع
أخبار كرة القدم
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093704709_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a01fe6dc10b524563c86d60c04209208.jpg
وصرح بارتوش نيدزفيدزكي، المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لموقع "يلا كورة" قائلا: "لن نرد على مثل هذه الشائعات، لم يصل أي عرض لعمر مرموش، ولم يصلنا أي عرض رسمي من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع عمر مرموش".وفي وقت سابق، أكدت تقارير بريطانية أن مانشستر سيتي يضع عمر مرموش ضمن 4 صفقات يستهدفها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، جاء ذلك وسط اهتمام من أندية مثل أرسنال ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست.ويسعى السيتي للتعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل، وهم: "فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وجمال موسيالا من بايرن ميونخ الألماني، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، وبرونو غيماريش من نيوكاسل الإنجليزي، ومارك غيهي من كريستال بالاس الإنجليزي".وأكدت صحف غربية أن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد وضع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونجم المنتخب المصري، عمر مرموش، على قائمة أخرى.وكان غوارديولا، كان قد صرح بأن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل، ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".
https://sarabic.ae/20240314/صلاح-ومرموش-في-منافسة-شرسة-على-هداف-المحترفين-المصريين-في-بيغ-فايف-1086969962.html
https://sarabic.ae/20241226/غوارديولا-مانشستر-سيتي-يواجه-تهديدا-لم-يشهده-منذ-15-عاما-1096215748.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093704709_120:0:1897:1333_1920x0_80_0_0_bbb61f540bc4d236fc7d49b6edb56c3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كرة القدم, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات
أخبار كرة القدم, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, منوعات

فرانكفورت يكشف حقيقة انضمام عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

08:49 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
كشف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني حقيقة أنباء متداولة خلال الساعات الماضية تحدثت عنه أنه تم إبرام صفقة انتقال مهاجمه المصري عمر مرموش إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
وصرح بارتوش نيدزفيدزكي، المتحدث الرسمي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، لموقع "يلا كورة" قائلا: "لن نرد على مثل هذه الشائعات، لم يصل أي عرض لعمر مرموش، ولم يصلنا أي عرض رسمي من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع عمر مرموش".
وفي وقت سابق، أكدت تقارير بريطانية أن مانشستر سيتي يضع عمر مرموش ضمن 4 صفقات يستهدفها النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، جاء ذلك وسط اهتمام من أندية مثل أرسنال ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست.
لاعب كرة القدم المصري، عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
مجتمع
صلاح ومرموش في منافسة شرسة على هداف المحترفين المصريين في "بيغ فايف"
14 مارس 2024, 09:21 GMT
ويسعى السيتي للتعاقد مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، الشهر المقبل، وهم: "فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن الألماني، وجمال موسيالا من بايرن ميونخ الألماني، ومارتن زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني، وبرونو غيماريش من نيوكاسل الإنجليزي، ومارك غيهي من كريستال بالاس الإنجليزي".
وأكدت صحف غربية أن بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد وضع مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ونجم المنتخب المصري، عمر مرموش، على قائمة أخرى.
وكان غوارديولا، كان قد صرح بأن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل، ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
مجتمع
غوارديولا: مانشستر سيتي يواجه تهديدا لم يشهده منذ 15 عاما
26 ديسمبر 2024, 13:39 GMT
وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".
وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.
وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала