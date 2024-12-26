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https://sarabic.ae/20241226/غوارديولا-مانشستر-سيتي-يواجه-تهديدا-لم-يشهده-منذ-15-عاما-1096215748.html
غوارديولا: مانشستر سيتي يواجه تهديدا لم يشهده منذ 15 عاما
غوارديولا: مانشستر سيتي يواجه تهديدا لم يشهده منذ 15 عاما
سبوتنيك عربي
قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T13:39+0000
2024-12-26T13:39+0000
مجتمع
رياضة
بيب غوارديولا
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".وأردف: "أصبح الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر للدوري هو 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال"، مشيرا إلى أن "ليفربول يمتلك مباراة أخرى مؤجلة، رغم تقدمه".وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".ولفت مدرب الفريق إلى أن المنافسة على المراكز الأوروبية تزداد صعوبة في ظل وجود العديد من الأندية القوية، مضيفا: "غيابنا عن دوري الأبطال سيكون خسارة كبيرة لنا تستدعي إعادة تقييم أداء الفريق".
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رياضة, بيب غوارديولا, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة, بيب غوارديولا, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا

غوارديولا: مانشستر سيتي يواجه تهديدا لم يشهده منذ 15 عاما

13:39 GMT 26.12.2024
© Getty Images / Shaun Botterill / Staffبيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي
بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Shaun Botterill / Staff
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قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.
ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
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22 ديسمبر, 14:16 GMT
وتابع: "خسر مانشستر سيتي 9 مباريات، منها 6 هزائم في آخر 8 مواجهات بالدوري"، مضيفا: "هذه النتائج وضعت الفريق في المركز الـ 7".
وأردف: "أصبح الفارق بينه وبين ليفربول المتصدر للدوري هو 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال"، مشيرا إلى أن "ليفربول يمتلك مباراة أخرى مؤجلة، رغم تقدمه".
وأوضح المدرب الإسباني أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.
مباراة توتنهام ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب الاتحاد في مانشستر بإنجلترا، 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
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23 نوفمبر, 21:05 GMT
وأوضح: "إذا لم نتأهل، فهذا يعني أننا لم نكن مستعدين ولم نجد حلولًا للمشاكل التي تواجهنا، مضيفا: "من المهم جمع مزيد من النقاط وتحقيق انتصارات في المباريات المقبلة لتجنب هذا السيناريو".
ولفت مدرب الفريق إلى أن المنافسة على المراكز الأوروبية تزداد صعوبة في ظل وجود العديد من الأندية القوية، مضيفا: "غيابنا عن دوري الأبطال سيكون خسارة كبيرة لنا تستدعي إعادة تقييم أداء الفريق".
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