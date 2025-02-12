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https://sarabic.ae/20250212/غوارديولا-يتحدث-عن-خسارة-مانشستر-سيتي-الدرامية-أمام-ريال-مدريد-1097699227.html
غوارديولا يتحدث عن خسارة مانشستر سيتي "الدرامية" أمام ريال مدريد
غوارديولا يتحدث عن خسارة مانشستر سيتي "الدرامية" أمام ريال مدريد
سبوتنيك عربي
أعرب المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، عن انزعاجه من هزيمة ناديه من قبل ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين، في ذهاب ملحق دور الـ16 من... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:03+0000
2025-02-12T08:03+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
مانشستر سيتي
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وفي المباراة التي احتضنها استاد الاتحاد، كانت نتيجة المباراة حتّى الدقيقة 86 تشير لتقدم لفريق السيتي بنتيجة 1/2، قبل أن ينجح "الميرنغي" في تسجيل هدفين على التوالي، أحدهما في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+.وقال غوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إن "هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يلعب فيها السيتي ضد ريال مدريد، وفي الثلاث السابقة كنا أفضل منهم بكثير، لكن اليوم كان صعباً، وفي أوقات معينة سنحت لهم الفرص".وأضاف: "نخسر بعد أن كانت النتيجة 1/2، وحدث ذلك كثيراً هذا الموسم في العديد من المباريات، ضدّ فينورد وسبورتينغ لشبونة وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد خسرنا العديد من المباريات".وتابع غوارديولا: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا وعلى هذا المستوى يكون الأمر صعباً للغاية"، مردفا: "يمكن أن تتحسن الأمور، دائماً ما أعطي الفضل للمنافس على الجودة التي يتمتع بها لكن عندما تصل إلى النتيجة في النهاية".ويتقابل الفريقان من جديد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في التاسع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، وذلك في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
https://sarabic.ae/20250131/قرعة-ملحق-دوري-أبطال-أوروبا-مواجهة-مثيرة-بين-ريال-مدريد-ومانشستر-سيتي-1097348628.html
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أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار دوري أبطال أوروبا
أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, أخبار دوري أبطال أوروبا

غوارديولا يتحدث عن خسارة مانشستر سيتي "الدرامية" أمام ريال مدريد

08:03 GMT 12.02.2025
© AP Photo / Dave Thompson المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا
 المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Dave Thompson
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أعرب المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، عن انزعاجه من هزيمة ناديه من قبل ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف لاثنين، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وفي المباراة التي احتضنها استاد الاتحاد، كانت نتيجة المباراة حتّى الدقيقة 86 تشير لتقدم لفريق السيتي بنتيجة 1/2، قبل أن ينجح "الميرنغي" في تسجيل هدفين على التوالي، أحدهما في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+.
وقال غوارديولا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، إن "هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يلعب فيها السيتي ضد ريال مدريد، وفي الثلاث السابقة كنا أفضل منهم بكثير، لكن اليوم كان صعباً، وفي أوقات معينة سنحت لهم الفرص".
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وأضاف: "نخسر بعد أن كانت النتيجة 1/2، وحدث ذلك كثيراً هذا الموسم في العديد من المباريات، ضدّ فينورد وسبورتينغ لشبونة وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لقد خسرنا العديد من المباريات".
وتابع غوارديولا: "علينا أن ننظر إلى أنفسنا وعلى هذا المستوى يكون الأمر صعباً للغاية"، مردفا: "يمكن أن تتحسن الأمور، دائماً ما أعطي الفضل للمنافس على الجودة التي يتمتع بها لكن عندما تصل إلى النتيجة في النهاية".
ويتقابل الفريقان من جديد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في التاسع عشر من شهر فبراير/ شباط الجاري، وذلك في إياب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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