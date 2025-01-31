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https://sarabic.ae/20250131/قرعة-ملحق-دوري-أبطال-أوروبا-مواجهة-مثيرة-بين-ريال-مدريد-ومانشستر-سيتي-1097348628.html
قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا... مواجهة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا... مواجهة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
أسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للعام 2025، عن مواجهة مثيرة تجمع ريال مدريد بمانشستر سيتي. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T12:36+0000
2025-01-31T12:49+0000
مجتمع
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وبداية من الموسم الحالي 2024/2025، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من 32، على أن يتم استبدال دور المجموعات بمرحلة الدوري، وفيها يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.وياتي هذا التطور، في وقت تتأهل فيه الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، على أن يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24، ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.ومع القرعة الجديدة، يفترض أن تلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.ومن بين المواجهات النارية في تلك القرعة، مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بريال مدريد الإسباني، فيما ستقام المباريات الإقصائية المؤهلة لدور الـ16 في المواعيد التالية، الذهاب يومي 11 و12 فبراير/ شباط المقبل، والإياب 18 أو 19 فبراير المقبل.وجاءت القرعة كالتالي: ويشار إلى أن ريال مدريد أو النادي الملكي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية.
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-مشكلة-تهدد-ريال-مدريد-قبل-كأس-العالم-للأندية-1097133709.html
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أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, أخبار كرة القدم
أخبار نادي ريال مدريد, مانشستر سيتي, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة, أخبار كرة القدم

قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا... مواجهة مثيرة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

12:36 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 12:49 GMT 31.01.2025)
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى أبطال أوروبا
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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أسفرت قرعة الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للعام 2025، عن مواجهة مثيرة تجمع ريال مدريد بمانشستر سيتي.
وبداية من الموسم الحالي 2024/2025، تم تغيير نظام دوري أبطال أوروبا وزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 فريقا بدلا من 32، على أن يتم استبدال دور المجموعات بمرحلة الدوري، وفيها يلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
وياتي هذا التطور، في وقت تتأهل فيه الأندية التي تحتل المراكز الـ8 الأولى مباشرة إلى دور الـ16، على أن يخوض أصحاب المراكز من 9 إلى 24، ملحقا بنظام الذهاب والإياب تصعد منه 8 فرق إلى ثمن النهائي.
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ومع القرعة الجديدة، يفترض أن تلتقي الفرق من المركز الـ 9 إلى 24 من مرحلة الدوري، في مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا، لتحديد 8 فرق تتأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ومن بين المواجهات النارية في تلك القرعة، مواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بريال مدريد الإسباني، فيما ستقام المباريات الإقصائية المؤهلة لدور الـ16 في المواعيد التالية، الذهاب يومي 11 و12 فبراير/ شباط المقبل، والإياب 18 أو 19 فبراير المقبل.

وجاءت القرعة كالتالي:

باريس سان جيرمان × بريست
موناكو × بنفيكا
فينورد × ميلان
ريال مدريد × مانشستر سيتي
بايرن ميونخ × سيلتك
سبورتنج لشبونة × بروسيا دورتموند
يوفنتوس × أيندهوفن
أتالانتا × كلوب بروج
ويشار إلى أن ريال مدريد أو النادي الملكي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية.
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