إعلام: مشكلة تهدد ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

عربي
مبتسمات وبالزي العسكري... "حماس" تسلم 4 مجندات إسرائيليات للصليب الأحمر
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
سوريا... تطمينات من أجل رفع العقوبات ودعم أممي لانتقال سياسي شامل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:07 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تحرق منازل وتجبر فلسطينيين في جنين على النزوح، أول زيارة لوزير للخارجية السعودية إلى لبنان منذ 15 عاما
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:16 GMT
10 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:33 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
11:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريحات ترامب ورقة يلعبون بها قبيل اللقاء المرتقب مع بوتين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما التحديات التي تواجه أوروبا في عهد ترامب
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250125/إعلام-مشكلة-تهدد-ريال-مدريد-قبل-كأس-العالم-للأندية-1097133709.html
إعلام: مشكلة تهدد ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية
إعلام: مشكلة تهدد ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أفدادت وسائل إعلام رياضية، بأن مشاركة فريق ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الصيف القادم، بالولايات المتحدة الأمريكية، تبرز مشكلة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T08:45+0000
2025-01-25T08:45+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
منوعات
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f737fd3f426eec4236c15f6ede2e91de.jpg
وأوضحت وسائل الإعلام أن "ريال مدريد، سيتعين عليه تجديد عقود لاعبين عدة لو كان يريد استمرارهم ومشاركتهم في كأس العالم للأندية، الذي سيبدأ في منتصف يونيو (حزيران) وحتى 13 يوليو (تموز) 2025، وهم لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز، وخيسوس فاييخو".وفي حال لم يجدد الريال عقود الثلاثي، سيضطر الفريق للعمل من دونهم، ابتداء من الأول من يوليو، بصورة رسمية، لانتهاء العقود القانونية بين الطرفين.وتطرقت الشبكة للحديث عن الصفقات الجديدة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ببداية الـ"ميركاتو"، من أول يونيو وحتى العاشر من الشهر ذاته، من أجل تدعيم الصفوف قبل انطلاق البطولة، مفيدةً بأن الـ"ميرينغي" يخطط لمشاركة ترينت أليكسندر أرنولد، في كأس العالم للأندية، ولكي يحدث ذلك سيتوجب إبرام الاتفاق والتوقيع في الفترة المذكورة أو قبل ذلك.مشكلة أخرى قد تواجه الريال، لو خرج بموسم صفري، والذي سيعني خروج كارلو أنشيلوتي، وإقالته من منصبه، حيث سيكون النادي في عجلة من أمره للتعاقد مع بديل، وربما يتجه لتأجيل الأمر حتى نهاية البطولة، حسب وسائل الإعلام الرياضية.
https://sarabic.ae/20250123/ريال-مدريد-يفوز-على-ريد-بول-سالزبورج-بخماسية-في-دوري-الأبطال-فيديو-1097061173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0d/1096761271_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2715e940b7c2f1b1acea6e4a0482a43d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار

إعلام: مشكلة تهدد ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

08:45 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadriريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة
ريال مدريد يخسر كلاسيكو السوبر الإسباني أمام برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
أفدادت وسائل إعلام رياضية، بأن مشاركة فريق ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الصيف القادم، بالولايات المتحدة الأمريكية، تبرز مشكلة تعاقدية لفريق الميرينغي.
وأوضحت وسائل الإعلام أن "ريال مدريد، سيتعين عليه تجديد عقود لاعبين عدة لو كان يريد استمرارهم ومشاركتهم في كأس العالم للأندية، الذي سيبدأ في منتصف يونيو (حزيران) وحتى 13 يوليو (تموز) 2025، وهم لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز، وخيسوس فاييخو".
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية فى دورى أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
مجتمع
ريال مدريد يفوز على ريد بول سالزبورج بخماسية في دوري الأبطال... فيديو
23 يناير, 07:23 GMT
وفي حال لم يجدد الريال عقود الثلاثي، سيضطر الفريق للعمل من دونهم، ابتداء من الأول من يوليو، بصورة رسمية، لانتهاء العقود القانونية بين الطرفين.
وتطرقت الشبكة للحديث عن الصفقات الجديدة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ببداية الـ"ميركاتو"، من أول يونيو وحتى العاشر من الشهر ذاته، من أجل تدعيم الصفوف قبل انطلاق البطولة، مفيدةً بأن الـ"ميرينغي" يخطط لمشاركة ترينت أليكسندر أرنولد، في كأس العالم للأندية، ولكي يحدث ذلك سيتوجب إبرام الاتفاق والتوقيع في الفترة المذكورة أو قبل ذلك.
مشكلة أخرى قد تواجه الريال، لو خرج بموسم صفري، والذي سيعني خروج كارلو أنشيلوتي، وإقالته من منصبه، حيث سيكون النادي في عجلة من أمره للتعاقد مع بديل، وربما يتجه لتأجيل الأمر حتى نهاية البطولة، حسب وسائل الإعلام الرياضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала