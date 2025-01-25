https://sarabic.ae/20250125/إعلام-مشكلة-تهدد-ريال-مدريد-قبل-كأس-العالم-للأندية-1097133709.html

إعلام: مشكلة تهدد ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

إعلام: مشكلة تهدد ريال مدريد قبل كأس العالم للأندية

سبوتنيك عربي

أفدادت وسائل إعلام رياضية، بأن مشاركة فريق ريال مدريد، في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، الصيف القادم، بالولايات المتحدة الأمريكية، تبرز مشكلة... 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T08:45+0000

2025-01-25T08:45+0000

2025-01-25T08:45+0000

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وأوضحت وسائل الإعلام أن "ريال مدريد، سيتعين عليه تجديد عقود لاعبين عدة لو كان يريد استمرارهم ومشاركتهم في كأس العالم للأندية، الذي سيبدأ في منتصف يونيو (حزيران) وحتى 13 يوليو (تموز) 2025، وهم لوكا مودريتش، لوكاس فاسكيز، وخيسوس فاييخو".وفي حال لم يجدد الريال عقود الثلاثي، سيضطر الفريق للعمل من دونهم، ابتداء من الأول من يوليو، بصورة رسمية، لانتهاء العقود القانونية بين الطرفين.وتطرقت الشبكة للحديث عن الصفقات الجديدة، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم ببداية الـ"ميركاتو"، من أول يونيو وحتى العاشر من الشهر ذاته، من أجل تدعيم الصفوف قبل انطلاق البطولة، مفيدةً بأن الـ"ميرينغي" يخطط لمشاركة ترينت أليكسندر أرنولد، في كأس العالم للأندية، ولكي يحدث ذلك سيتوجب إبرام الاتفاق والتوقيع في الفترة المذكورة أو قبل ذلك.مشكلة أخرى قد تواجه الريال، لو خرج بموسم صفري، والذي سيعني خروج كارلو أنشيلوتي، وإقالته من منصبه، حيث سيكون النادي في عجلة من أمره للتعاقد مع بديل، وربما يتجه لتأجيل الأمر حتى نهاية البطولة، حسب وسائل الإعلام الرياضية.

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سبوتنيك عربي

أخبار نادي ريال مدريد, منوعات, رياضة, الأخبار