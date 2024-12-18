https://sarabic.ae/20241218/قبل-ساعات-من-نهائي-إنتركونتينتال-أنشيلوتي-يعلق-فرص-مشاركة-مبابي-أمام-باتشوكا-1095910606.html

قبل ساعات من نهائي "إنتركونتينتال"... أنشيلوتي يعلق فرص مشاركة مبابي أمام باتشوكا

قبل ساعات من نهائي "إنتركونتينتال"... أنشيلوتي يعلق فرص مشاركة مبابي أمام باتشوكا

سبوتنيك عربي

حذر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، من فريق باتشوكا المكسيكي الذي وصفه بالجيد، في نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم "إنتركونتيننتال". 18.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-18T08:41+0000

2024-12-18T08:41+0000

2024-12-18T08:41+0000

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وقال أنشيلوتي، قبل مواجهة باتشوكا التي ستقام على ملعب لوسيل في قطر: "أعتقد أننا سنخوض هذه المباراة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل شهر"، مؤكدا أن فريقه متحمس للغاية ويتطلع للتتويج بكأس القارات مجددا.وعن مشاركة مبابي، قال أنشيلوتي: "موقف كيليان بسيط، تدرب أمس وكان لديه شعور جيد. اليوم سيكون مهما حيث يتعين عليه تقييم حالته. إذا كان بخير، فسوف يلعب، ولكن إذا كانت هناك أدنى مخاطرة، فلن يلعب".وتغلب باتشوكا المكسيكي على الأهلي المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليبلغ النهائي.وفاز ريال مدريد في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها بكافة المسابقات منذ خسارته 2- صفر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروباويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

https://sarabic.ae/20241214/باتشوكا-المكسيكي-يتغلب-على-الأهلي-المصري-بركلات-الترجيح-ويتأهل-لنهائي-كأس-القارات-للأندية-1095795085.html

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