قبل ساعات من نهائي "إنتركونتينتال"... أنشيلوتي يعلق فرص مشاركة مبابي أمام باتشوكا

عربي
موسكو حول استبعاد "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب: سننطلق من تقييم أعمال محددة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل علاقات سوريا مع العالم العربي في ظل النظام الجديد
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الصعوبات التي يمكن ان تواجهها سوريا من أجل بناء دولة ديموقراطية مستقرة
11:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
كيف يستعد اللبنانيون؟ وهل يساعدهم الواقع الاقتصادي على إتمام مظاهر العيد؟
13:36 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اغتيال كيريلوف لاستجداء الدعم الغربي لأوكرانيا ولفضحه جرائم الغرب الكيميائية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدخل العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
من الملعب
النشاط الرياضي يعود في لبنان مع بداية العام الجديد وصدارة برشلونة مهددة
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حراك دبلوماسي و أممي ودعم لانتقال سياسي شامل في سوريا
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
13:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241218/قبل-ساعات-من-نهائي-إنتركونتينتال-أنشيلوتي-يعلق-فرص-مشاركة-مبابي-أمام-باتشوكا-1095910606.html
قبل ساعات من نهائي "إنتركونتينتال"... أنشيلوتي يعلق فرص مشاركة مبابي أمام باتشوكا
قبل ساعات من نهائي "إنتركونتينتال"... أنشيلوتي يعلق فرص مشاركة مبابي أمام باتشوكا
سبوتنيك عربي
حذر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، من فريق باتشوكا المكسيكي الذي وصفه بالجيد، في نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم "إنتركونتيننتال". 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T08:41+0000
2024-12-18T08:41+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي الأهلي
رياضة
قطر
أخبار قطر اليوم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/15/1050764507_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_eb23fc917e337ec9c67d3d5d691e1f65.jpg
وقال أنشيلوتي، قبل مواجهة باتشوكا التي ستقام على ملعب لوسيل في قطر: "أعتقد أننا سنخوض هذه المباراة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل شهر"، مؤكدا أن فريقه متحمس للغاية ويتطلع للتتويج بكأس القارات مجددا.وعن مشاركة مبابي، قال أنشيلوتي: "موقف كيليان بسيط، تدرب أمس وكان لديه شعور جيد. اليوم سيكون مهما حيث يتعين عليه تقييم حالته. إذا كان بخير، فسوف يلعب، ولكن إذا كانت هناك أدنى مخاطرة، فلن يلعب".وتغلب باتشوكا المكسيكي على الأهلي المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليبلغ النهائي.وفاز ريال مدريد في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها بكافة المسابقات منذ خسارته 2- صفر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروباويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.
https://sarabic.ae/20241214/باتشوكا-المكسيكي-يتغلب-على-الأهلي-المصري-بركلات-الترجيح-ويتأهل-لنهائي-كأس-القارات-للأندية-1095795085.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/15/1050764507_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_4ba1da33e537306d007d11a99847cd7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, رياضة, قطر, أخبار قطر اليوم, منوعات

قبل ساعات من نهائي "إنتركونتينتال"... أنشيلوتي يعلق فرص مشاركة مبابي أمام باتشوكا

08:41 GMT 18.12.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOUمدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي
مدرب نادي ريال مدريد كارلو أنشيلوتي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AFP 2023 / PIERRE-PHILIPPE MARCOU
تابعنا عبر
حذر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، من فريق باتشوكا المكسيكي الذي وصفه بالجيد، في نهائي كأس القارات للأندية لكرة القدم "إنتركونتيننتال".
وقال أنشيلوتي، قبل مواجهة باتشوكا التي ستقام على ملعب لوسيل في قطر: "أعتقد أننا سنخوض هذه المباراة بشكل أفضل مما كنا عليه قبل شهر"، مؤكدا أن فريقه متحمس للغاية ويتطلع للتتويج بكأس القارات مجددا.
وعن مشاركة مبابي، قال أنشيلوتي: "موقف كيليان بسيط، تدرب أمس وكان لديه شعور جيد. اليوم سيكون مهما حيث يتعين عليه تقييم حالته. إذا كان بخير، فسوف يلعب، ولكن إذا كانت هناك أدنى مخاطرة، فلن يلعب".
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
مجتمع
باتشوكا المكسيكي يتغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية
14 ديسمبر, 20:31 GMT
وتغلب باتشوكا المكسيكي على الأهلي المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليبلغ النهائي.
وفاز ريال مدريد في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها بكافة المسابقات منذ خسارته 2- صفر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала