https://sarabic.ae/20250211/رد-مفاجئ-من-غوارديولا-بعد-سؤاله-مجددا-عن-مستقبله-مع-مانشستر-سيتي-1097660541.html

رد مفاجئ من غوارديولا بعد سؤاله مجددا عن مستقبله مع مانشستر سيتي

رد مفاجئ من غوارديولا بعد سؤاله مجددا عن مستقبله مع مانشستر سيتي

سبوتنيك عربي

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، استمراره في منصبه، مشيرًا إلى ما حققه مع فريق "السيتيسينز" خلال المواسم الماضية. 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T07:18+0000

2025-02-11T07:18+0000

2025-02-11T07:18+0000

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وأضاف غوارديولا، في مؤتمر صحفي: "أنا هنا بسبب ما فزت به في المواسم السابقة، لا أعتقد أنه سيتم طردي إلى الشارع".وعن مواجهة مرتقبة للفريق أمام ريال مدريد الإسباني، بالملحق المؤهل للدور الثاني في الـ"تشامبيونزليغ"، قال غوارديولا: "سواء في مرحلة الدوري أو في مرحلة خروج الخاسر، فإن مواجهة ريال مدريد دائماً صعبة، لم نلعب بشكل جيد في مرحلة الدوري ولذلك نحن نستحق التواجد هنا، القرعة دائماً هي من تقرر ونحن نقبل التحدي".وأكمل غوارديولا: "أعرف خطة اللعب لهذه المباراة، لدي شكوك حول التشكيل لأننا نعاني من بعض الإصابات، أنا دائما هادئ ومتفائل، سنرى ما الذي سيحدث".وكان غوارديولا، قد قال في وقت سابق، إن فريقه يواجه خطر الغياب عن دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.ولفت إلى أن تراجع النتائج الأخيرة يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة الفريق المعتادة في المنافسات الأوروبية، مشيرًا إلى أن حامل لقب الدوري الإنجليزي لم يحقق سوى فوزا واحدا فقط في آخر 12 مباراة بجميع البطولات، بحسب وسائل إعلام بريطانية.وأوضح المدرب الإسباني، أن مانشستر سيتي لم يغب عن دوري الأبطال منذ موسم (2009 / 2010)، مضيفا أن غياب الفريق هذا الموسم سيكون نتيجة طبيعية لعدم استحقاقه التأهل.ولفت مدرب الفريق إلى أن المنافسة على المراكز الأوروبية تزداد صعوبة في ظل وجود العديد من الأندية القوية، مردفا: "غيابنا عن دوري الأبطال سيكون خسارة كبيرة لنا تستدعي إعادة تقييم أداء الفريق".

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مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات, الأخبار