استكمالا للحظ العاثر.. هدف يدخل شباك مانشستر سيتي بطريقة غريبة
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
© AP Photo / Dave Thompson
تابعنا عبر
تعرض حارس مرمى مانشستر سيتي، ستيفان أورتيغا، لموقف محرج خلال مباراة فريقه أمام ليتون أورينت، التي جرت على أرض الأخير أمس السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ففي الدقيقة 16 من المباراة، سدد لاعب ليتون أورينت الكرة من منتصف الملعب تقريباً، مستغلاً تقدم أورتيغا من مرماه، ارتطمت الكرة بالعارضة، ثم بالأرض، قبل أن تصطدم بأورتيغا نفسه وتدخل الشباك دون أن يتمكن من رؤيتها.
سمح هذا الهدف لليتون أورينت بإنهاء الشوط الأول متقدماً على مانشستر سيتي، ويأتي هذا الأداء في سياق موسم صعب لأورتيغا (32 عاماً)، الذي تلقى 19 هدفاً في 14 مباراة خاضها هذا الموسم 2024/2025 عبر مختلف المسابقات.
A piece of sheer brilliance 🪄— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 8, 2025
Jamie Donley's individual effort that forced a Stefan Ortega own goal is the @emirates Moment of the Round ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/mptuBJfOMg
واكتسح فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، الأسبوع الماضي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح أوديجارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.
ولعب المصري، عمر مرموش أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين على حسابه.