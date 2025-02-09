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https://sarabic.ae/20250209/استكمالا-للحظ-العاثر-هدف-يدخل-شباك-مانشستر-سيتي-بطريقة-غريبة-1097603489.html
استكمالا للحظ العاثر.. هدف يدخل شباك مانشستر سيتي بطريقة غريبة
استكمالا للحظ العاثر.. هدف يدخل شباك مانشستر سيتي بطريقة غريبة
سبوتنيك عربي
تعرض حارس مرمى مانشستر سيتي، ستيفان أورتيغا، لموقف محرج خلال مباراة فريقه أمام ليتون أورينت، التي جرت على أرض الأخير أمس السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T07:30+0000
2025-02-09T07:30+0000
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ففي الدقيقة 16 من المباراة، سدد لاعب ليتون أورينت الكرة من منتصف الملعب تقريباً، مستغلاً تقدم أورتيغا من مرماه، ارتطمت الكرة بالعارضة، ثم بالأرض، قبل أن تصطدم بأورتيغا نفسه وتدخل الشباك دون أن يتمكن من رؤيتها.سمح هذا الهدف لليتون أورينت بإنهاء الشوط الأول متقدماً على مانشستر سيتي، ويأتي هذا الأداء في سياق موسم صعب لأورتيغا (32 عاماً)، الذي تلقى 19 هدفاً في 14 مباراة خاضها هذا الموسم 2024/2025 عبر مختلف المسابقات.واكتسح فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، الأسبوع الماضي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.افتتح أوديجارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.ولعب المصري، عمر مرموش أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين على حسابه.
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منوعات, أخبار كرة القدم, رياضة
منوعات, أخبار كرة القدم, رياضة

استكمالا للحظ العاثر.. هدف يدخل شباك مانشستر سيتي بطريقة غريبة

07:30 GMT 09.02.2025
© AP Photo / Dave Thompsonالمهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© AP Photo / Dave Thompson
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تعرض حارس مرمى مانشستر سيتي، ستيفان أورتيغا، لموقف محرج خلال مباراة فريقه أمام ليتون أورينت، التي جرت على أرض الأخير أمس السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ففي الدقيقة 16 من المباراة، سدد لاعب ليتون أورينت الكرة من منتصف الملعب تقريباً، مستغلاً تقدم أورتيغا من مرماه، ارتطمت الكرة بالعارضة، ثم بالأرض، قبل أن تصطدم بأورتيغا نفسه وتدخل الشباك دون أن يتمكن من رؤيتها.
سمح هذا الهدف لليتون أورينت بإنهاء الشوط الأول متقدماً على مانشستر سيتي، ويأتي هذا الأداء في سياق موسم صعب لأورتيغا (32 عاماً)، الذي تلقى 19 هدفاً في 14 مباراة خاضها هذا الموسم 2024/2025 عبر مختلف المسابقات.
واكتسح فريق آرسنال نظيره مانشستر سيتي، الأسبوع الماضي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
افتتح أوديجارد التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، فيما أدرك النرويجي هالاند التعادل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55.
ولعب المصري، عمر مرموش أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، قبل أن يخرج في الدقيقة (72) ويشارك البلجيكي كيفين دي بروين على حسابه.
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