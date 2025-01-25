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https://sarabic.ae/20250125/بعد-أول-مشاركة-مرموش-يعلق-على-علاقته-بجوارديولا-وهالاند-1097159352.html
بعد أول مشاركة... مرموش يعلق على علاقته بجوارديولا وهالاند
بعد أول مشاركة... مرموش يعلق على علاقته بجوارديولا وهالاند
سبوتنيك عربي
تحدث النجم المصري، عمر مرموش، المنتقل حديثا إلى صفوف مانشستر سيتي، عن علاقته بمدرب الفريق بيب جوارديولا، وزميله إرلينج هالاند. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T22:57+0000
2025-01-25T22:56+0000
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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية تصريحات تلفزيونية لمرموش عقب المباراة، أعرب فيها عن سعادته الكبيرة "بهذه البداية المميزة"، مشيرا إلى أن "الأجواء هنا في الملعب لا تُصدق، منذ اللحظة الأولى لوصولي، كان الاستقبال رائعًا من زملائي في الفريق".وأضاف مرموش: "أعمل بجد لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات. لحظة إحراز الهدف كانت شعورًا لا يُوصف، على الرغم من إلغائه بسبب التسلل".وعن العلاقة مع زملائه، أوضح مرموش: "هالاند كان داعمًا لي منذ اليوم الأول، إنه يمتلك إمكانيات مذهلة، كما أن جوارديولا يمنحني النصائح باستمرار، وهو ما يساعدني على التطور والظهور بمستوى جيد".وشارك مرموش في أول مبارة رسمية له مع مانشستر سيتي، حيث ساهم في تحقيق فوز مستحق لفريقه على تشيلسي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم مرموش أداءً لافتًا.وفي وقت سابق، أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حماسه الكبير بشأن التعاقد الجديد مع النجم المصري عمر مرموش، مشيدًا بإمكاناته الفنية العالية.وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي، قبيل المباراة أمام تشيلسي، قال غوارديولا: "عمر مرموش، أضاف إمكانيات استثنائية للفريق. إنه لاعب للمستقبل بفضل جودته الكبيرة، خاصة في الثلث الأخير من الملعب. هذا تحديدًا ما جعلنا نسعى للتعاقد معه".ورغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق، وتشمل روبن دياز، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ورودري، أكد غوارديولا أن مرموش قد يكون ضمن خياراته لمباراة اليوم السبت، وتابع: "نعم، قد يلعب مرموش، لكن القرار لم يُحسم بعد. الوضع صعب بسبب نقص الخيارات، لكنه جاهز للمشاركة إذا تطلب الأمر".وكان مانشستر سيتي، قد أعلن رسميا الخميس الماضي، تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لـ5 سنوات.
https://sarabic.ae/20250124/عمر-مرموش-يحرز-هدفه-الأول-في-تدريبات-مانشستر-سيتي-فيديو-1097118771.html
https://sarabic.ae/20250116/فابريزيو-رومانو-المصري-عمر-مرموش-انتقل-إلى-مانشستر-سيتي-لمدة-5-سنوات-1096853130.html
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم

بعد أول مشاركة... مرموش يعلق على علاقته بجوارديولا وهالاند

22:57 GMT 25.01.2025
© AP Photo / Scott Heppellعمر مرموش في مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي
عمر مرموش في مشاركته الأولى مع مانشستر سيتي في مواجهة تشيلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Scott Heppell
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تحدث النجم المصري، عمر مرموش، المنتقل حديثا إلى صفوف مانشستر سيتي، عن علاقته بمدرب الفريق بيب جوارديولا، وزميله إرلينج هالاند.
ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية تصريحات تلفزيونية لمرموش عقب المباراة، أعرب فيها عن سعادته الكبيرة "بهذه البداية المميزة"، مشيرا إلى أن "الأجواء هنا في الملعب لا تُصدق، منذ اللحظة الأولى لوصولي، كان الاستقبال رائعًا من زملائي في الفريق".
وأضاف مرموش: "أعمل بجد لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات. لحظة إحراز الهدف كانت شعورًا لا يُوصف، على الرغم من إلغائه بسبب التسلل".
مانشستر سيتي الإنجلبزي يعلن ضم اللاعب المصري عمر مرموش، من فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
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عمر مرموش يحرز هدفه الأول في تدريبات مانشستر سيتي... فيديو
أمس, 15:17 GMT
وعن العلاقة مع زملائه، أوضح مرموش: "هالاند كان داعمًا لي منذ اليوم الأول، إنه يمتلك إمكانيات مذهلة، كما أن جوارديولا يمنحني النصائح باستمرار، وهو ما يساعدني على التطور والظهور بمستوى جيد".
وشارك مرموش في أول مبارة رسمية له مع مانشستر سيتي، حيث ساهم في تحقيق فوز مستحق لفريقه على تشيلسي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم مرموش أداءً لافتًا.
وفي وقت سابق، أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن حماسه الكبير بشأن التعاقد الجديد مع النجم المصري عمر مرموش، مشيدًا بإمكاناته الفنية العالية.
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
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فابريزيو رومانو: المصري عمر مرموش انتقل إلى "مانشستر سيتي" لمدة 5 سنوات
16 يناير, 20:44 GMT
وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي، قبيل المباراة أمام تشيلسي، قال غوارديولا: "عمر مرموش، أضاف إمكانيات استثنائية للفريق. إنه لاعب للمستقبل بفضل جودته الكبيرة، خاصة في الثلث الأخير من الملعب. هذا تحديدًا ما جعلنا نسعى للتعاقد معه".
ورغم الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق، وتشمل روبن دياز، جيريمي دوكو، ناثان آكي، ورودري، أكد غوارديولا أن مرموش قد يكون ضمن خياراته لمباراة اليوم السبت، وتابع: "نعم، قد يلعب مرموش، لكن القرار لم يُحسم بعد. الوضع صعب بسبب نقص الخيارات، لكنه جاهز للمشاركة إذا تطلب الأمر".
وكان مانشستر سيتي، قد أعلن رسميا الخميس الماضي، تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش، قادمًا من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعقد يمتد لـ5 سنوات.
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