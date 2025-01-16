https://sarabic.ae/20250116/فابريزيو-رومانو-المصري-عمر-مرموش-انتقل-إلى-مانشستر-سيتي-لمدة-5-سنوات-1096853130.html
فابريزيو رومانو: المصري عمر مرموش انتقل إلى "مانشستر سيتي" لمدة 5 سنوات
فابريزيو رومانو: المصري عمر مرموش انتقل إلى "مانشستر سيتي" لمدة 5 سنوات
سبوتنيك عربي
كشف الصحفي الرياضي البارز، فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، عن انتقال نجم كرة القدم المصري الدولي، عمر مرموش، إلى نادي "مانشستر سيتي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T20:44+0000
2025-01-16T20:44+0000
2025-01-16T20:44+0000
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وجاء انتقال مرموش إلى "مانشستر سيتي"، ضمن خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.وكتب الصحفي الإيطالي الجنسية عبر منصة "إكس" عبارته الشهيرة عند حسم الصفقات "Here we go"، متابعا: "عمر مرموش إلى "مانشستر سيتي"، لقد تم الاتفاق مع نادي "آينتراخت فرانكفورت" بعد الجولة الأخيرة من المحادثات".وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على صفقة لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى "مانشستر سيتي"، لافتا إلى أن مرموش "أصبح ثالث الصفقات التي يحسمها "مانشستر سيتي" في يناير 2025 من بعد البرازيلي، فيتور ريس، والأوزبكي، عبد القادر خوسانوف".في سياق متصل، ذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الرياضية، أن نادي "مانشستر سيتي" توصل لاتفاق شفهي مع نادي "آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش، وأن النادي الألماني وضع تقييما بقيمة 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق "مانشستر سيتي" يتطلع إلى دفع مبلغ في حدود 60 مليون يورو.
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رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, الأخبار
فابريزيو رومانو: المصري عمر مرموش انتقل إلى "مانشستر سيتي" لمدة 5 سنوات
كشف الصحفي الرياضي البارز، فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، عن انتقال نجم كرة القدم المصري الدولي، عمر مرموش، إلى نادي "مانشستر سيتي"، بعد التوصل إلى اتفاق مع فريقه "آينتراخت فرانكفورت" الألماني.
وجاء انتقال مرموش إلى "مانشستر سيتي"
، ضمن خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وكتب الصحفي الإيطالي الجنسية عبر منصة "إكس" عبارته الشهيرة عند حسم الصفقات "Here we go"، متابعا: "عمر مرموش إلى "مانشستر سيتي"، لقد تم الاتفاق مع نادي "آينتراخت فرانكفورت" بعد الجولة الأخيرة من المحادثات".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على صفقة لمدة 5 سنوات مع المهاجم المصري الذي أراد الانضمام إلى "مانشستر سيتي"، لافتا إلى أن مرموش "أصبح ثالث الصفقات التي يحسمها "مانشستر سيتي" في يناير 2025 من بعد البرازيلي، فيتور ريس، والأوزبكي، عبد القادر خوسانوف".
في سياق متصل، ذكرت شبكة "ذا أثلتيك" الرياضية، أن نادي "مانشستر سيتي" توصل لاتفاق شفهي مع نادي "آينتراخت فرانكفورت بشأن ضم عمر مرموش، وأن النادي الألماني وضع تقييما بقيمة 80 مليون يورو لبيع مهاجمه المصري، بينما كان فريق "مانشستر سيتي" يتطلع إلى دفع مبلغ في حدود 60 مليون يورو.