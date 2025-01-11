https://sarabic.ae/20250111/تطور-جديد-في-صفقة-انتقال-المصري-عمر-مرموش-إلى-مانشستر-سيتي-1096687454.html

"تطور جديد" في صفقة انتقال المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

"تطور جديد" في صفقة انتقال المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

سبوتنيك عربي

كشف فابريزو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار "سوق انتقالات" لاعبي كرة القدم، عن تطور جديد في مفاوضات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم المصري عمر مرموش،... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T14:19+0000

2025-01-11T14:19+0000

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وقال رومانو إن مرموش، بات على وشك الانضمام إلى مانشتسر سيتي، وأن المفاوضات تتقدم بين الناديين لحسم الصفقة، مضيفًا أن السيتي يأمل في إتمام الصفقة بشكل رسمي، خلال الأسبوع المقبل.وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن "مانشستر سيتي اتفق مع اللاعب على بنوده الشخصية بنسبة 100 بالمئة"، مشيرًا إلى أن "مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، يجد في مرموش لاعبا مثاليا لتعويض رحيل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي انتقل إلى أتليتكو مدريد بداية الموسم".وكانت وسائل إعلام غربية، قد ذكرت الخميس الماضي، أن فرانكفورت الألماني، علم أن مانشستر سيتي الإنجليزي يريد التعاقد مع لاعبه عمر مرموش، خلال فترة الانتقالات الشتوية وليس في الصيف المقبل.وأفادت صحيفة غربية أن مانشستر سيتي، يقترب من التوصل لاتفاق حول ضم نجم المنتخب المصري عمر مرموش، في يناير/ كانون الثاني الجاري، وعدم الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية.ويأتي هذا فيما طلب نادي فرانكفورت نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء، ويرفض العروض التي تقل عن هذا المبلغ، مع الإشارة إلى أن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي ووكلاء عمر مرموش، يرون أن إتمام الصفقة سيكون مقابل 50 أو 60 مليون يورو، وهو المقابل المادي المناسب، ولا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن، مضيفة أن فرانكفورت بدأ فعليا البحث عن بديل لمرموش.وأكدت صحيفة غربية، الأربعاء الماضي، أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.فيما يرغب مرموش في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.وأكدت الصحيفة أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.ويشار إلى أن عمر مرموش، يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.

https://sarabic.ae/20250106/إعلام-مانشستر-سيتي-يقدم-أول-عروضه-الرسمية-لضم-مرموش-في-الصيف-1096545001.html

https://sarabic.ae/20240916/خليفة-صلاح-سباق-بين-عمالقة-الدوري-الإنجليزي-على-نجم-مصري-1092788919.html

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