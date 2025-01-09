مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو

عربي
مجلس النواب اللبناني يخفق بانتخاب رئيس للبلاد... وجلسة جديدة بعد وقت قصير... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250109/مانشستر-سيتي-يتعجل-بضم-مرموش-وفرانكفورت-يريد-80-مليون-يورو-1096621050.html
مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو
مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني علم أن مانشستر سيتي الإنجليزي يريد التعاقد مع لاعبه عمر مرموش خلال فترة الانتقالات... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:01+0000
2025-01-09T11:01+0000
مجتمع
مانشستر يونايتد
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028bfaa4c8fcbefed33806fe4b005429.jpg
وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق حول ضم نجم المنتخب المصري عمر مرموش، في يناير/ كانون الثاني الجاري، وعدم الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية.ويأتي هذا فيما طلب نادي فرانكفورت نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء، ويرفض العروض التي تقل عن هذا المبلغ، مع الإشارة إلى أن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي ووكلاء عمر مرموش يرون أن إتمام الصفقة سيكون مقابل 50 أو 60 مليون يورو، وهو المقابل المادي المناسب، ولا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن، مضيفة أن فرانكفورت بدأ فعليا البحث عن بديل لمرموش.وأكدت صحيفة غربية، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.فيما يرغب مرموش في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.
https://sarabic.ae/20250107/مانشستر-سيتي-يعتزم-حسم-صفقة-مرموش-في-يناير-1096571926.html
https://sarabic.ae/20240201/أندية-إنجليزية-مهتمة-بالتعاقد-مع-المصري-عمر-مرموش-1085643916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900cbf46345f8981176bc1187a33209c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مانشستر يونايتد, رياضة, أخبار كرة القدم
مانشستر يونايتد, رياضة, أخبار كرة القدم

مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو

11:01 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Jon Superمانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني علم أن مانشستر سيتي الإنجليزي يريد التعاقد مع لاعبه عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية، وليس في الصيف المقبل.
وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق حول ضم نجم المنتخب المصري عمر مرموش، في يناير/ كانون الثاني الجاري، وعدم الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية.
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
مجتمع
مانشستر سيتي يعتزم حسم صفقة مرموش في يناير
7 يناير, 18:06 GMT
ويأتي هذا فيما طلب نادي فرانكفورت نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء، ويرفض العروض التي تقل عن هذا المبلغ، مع الإشارة إلى أن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.
وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي ووكلاء عمر مرموش يرون أن إتمام الصفقة سيكون مقابل 50 أو 60 مليون يورو، وهو المقابل المادي المناسب، ولا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن، مضيفة أن فرانكفورت بدأ فعليا البحث عن بديل لمرموش.
وأكدت صحيفة غربية، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل".
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.
فيما يرغب مرموش في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.
لاعب كرة القدم المصري، عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
مجتمع
أندية إنجليزية مهتمة بالتعاقد مع المصري عمر مرموش
1 فبراير 2024, 12:09 GMT
وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.
ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала