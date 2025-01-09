https://sarabic.ae/20250109/مانشستر-سيتي-يتعجل-بضم-مرموش-وفرانكفورت-يريد-80-مليون-يورو-1096621050.html
مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو
مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني علم أن مانشستر سيتي الإنجليزي يريد التعاقد مع لاعبه عمر مرموش خلال فترة الانتقالات... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:01+0000
2025-01-09T11:01+0000
2025-01-09T11:01+0000
مجتمع
مانشستر يونايتد
رياضة
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028bfaa4c8fcbefed33806fe4b005429.jpg
وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق حول ضم نجم المنتخب المصري عمر مرموش، في يناير/ كانون الثاني الجاري، وعدم الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية.ويأتي هذا فيما طلب نادي فرانكفورت نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء، ويرفض العروض التي تقل عن هذا المبلغ، مع الإشارة إلى أن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي ووكلاء عمر مرموش يرون أن إتمام الصفقة سيكون مقابل 50 أو 60 مليون يورو، وهو المقابل المادي المناسب، ولا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن، مضيفة أن فرانكفورت بدأ فعليا البحث عن بديل لمرموش.وأكدت صحيفة غربية، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.فيما يرغب مرموش في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.
https://sarabic.ae/20250107/مانشستر-سيتي-يعتزم-حسم-صفقة-مرموش-في-يناير-1096571926.html
https://sarabic.ae/20240201/أندية-إنجليزية-مهتمة-بالتعاقد-مع-المصري-عمر-مرموش-1085643916.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/15/1077287512_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_900cbf46345f8981176bc1187a33209c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مانشستر يونايتد, رياضة, أخبار كرة القدم
مانشستر يونايتد, رياضة, أخبار كرة القدم
مانشستر سيتي يتعجل بضم مرموش وفرانكفورت يريد 80 مليون يورو
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني علم أن مانشستر سيتي الإنجليزي يريد التعاقد مع لاعبه عمر مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية، وليس في الصيف المقبل.
وأفادت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أن مانشستر سيتي يقترب من التوصل لاتفاق حول ضم نجم المنتخب المصري عمر مرموش، في يناير/ كانون الثاني الجاري، وعدم الانتظار إلى فترة الانتقالات الصيفية.
ويأتي هذا فيما طلب نادي فرانكفورت نحو 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي المصري هذا الشتاء، ويرفض العروض التي تقل عن هذا المبلغ، مع الإشارة إلى أن عقد مرموش مع النادي الألماني لا يوجد به شرط جزائي.
وأوضحت الصحيفة أن نادي مانشستر سيتي ووكلاء عمر مرموش يرون أن إتمام الصفقة سيكون مقابل 50 أو 60 مليون يورو، وهو المقابل المادي المناسب، ولا توجد مفاوضات بين الناديين بشكل مباشر حتى الآن، مضيفة أن فرانكفورت بدأ فعليا البحث عن بديل لمرموش.
وأكدت صحيفة غربية، أمس الأربعاء، أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل".
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي
يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.
فيما يرغب مرموش في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا
، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.
وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.
ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.