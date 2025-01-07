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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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https://sarabic.ae/20250107/مانشستر-سيتي-يعتزم-حسم-صفقة-مرموش-في-يناير-1096571926.html
مانشستر سيتي يعتزم حسم صفقة مرموش في يناير
مانشستر سيتي يعتزم حسم صفقة مرموش في يناير
سبوتنيك عربي
يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع نجم المنتخب المصري عمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T18:06+0000
2025-01-07T18:06+0000
مجتمع
رياضة
مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الثلاثاء، أن فريق السيتي يضغط لإتمام صفقة عمر مرموس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما طلب المدير الفني للفريق الإنجليزي، بيب جوارديولا، ضم اللاعب للمساعدة في إنعاش الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.وأكدت صحيفة غربية أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.وأمس الاثنين، أوضحت صحيفة غربية أن مرموش يرغب في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.
https://sarabic.ae/20241229/غوارديولا-يضع-نجما-مصريا-على-رادار-مانشستر-سيتي-1096313673.html
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رياضة, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار
رياضة, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار

مانشستر سيتي يعتزم حسم صفقة مرموش في يناير

18:06 GMT 07.01.2025
© AP Photo / Michael Probstاللاعب المصري عمر مرموش
اللاعب المصري عمر مرموش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Michael Probst
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يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع نجم المنتخب المصري عمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الثلاثاء، أن فريق السيتي يضغط لإتمام صفقة عمر مرموس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما طلب المدير الفني للفريق الإنجليزي، بيب جوارديولا، ضم اللاعب للمساعدة في إنعاش الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.
مانشستر سيتي يتوج رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي بهدف نظيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
مجتمع
غوارديولا يضع نجما مصريا على رادار مانشستر سيتي
29 ديسمبر 2024, 16:07 GMT
وأكدت صحيفة غربية أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل.
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.
وأمس الاثنين، أوضحت صحيفة غربية أن مرموش يرغب في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.
وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.
ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.
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