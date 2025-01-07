https://sarabic.ae/20250107/مانشستر-سيتي-يعتزم-حسم-صفقة-مرموش-في-يناير-1096571926.html

مانشستر سيتي يعتزم حسم صفقة مرموش في يناير

مانشستر سيتي يعتزم حسم صفقة مرموش في يناير

سبوتنيك عربي

يعتزم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد مع نجم المنتخب المصري عمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T18:06+0000

2025-01-07T18:06+0000

2025-01-07T18:06+0000

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وذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الثلاثاء، أن فريق السيتي يضغط لإتمام صفقة عمر مرموس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعدما طلب المدير الفني للفريق الإنجليزي، بيب جوارديولا، ضم اللاعب للمساعدة في إنعاش الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.وأكدت صحيفة غربية أن المفاوضات بين النادي الألماني والإنجليزي تواجه "مقاومة من فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يمتلك عقد مرموش لموسمين آخرين ينتهيان في صيف 2027، في وقت رغب في بيعه خلال فترة الانتقالات، بالصيف المقبل.ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن نادي مانشستر سيتي يشعر بأن اللاعب المصري صاحب الـ25 عاما يمكنه التأقلم بسرعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنه يمتاز بسرعة عالية وقدره على اللعب في عدد من المراكز الهجومية.وأمس الاثنين، أوضحت صحيفة غربية أن مرموش يرغب في ارتداء قميص مانشيستر سيتي، بسبب أسلوب لعب فريق غوارديولا، رغم اهتمام أندية أخرى به، إذ رفض فكرة الانضمام إلى أرسنال، رغم أن النادي اللندني كان سبّاقًا نحو التفاوض مع اللاعب المصري، وأكثر جدية.وأكدت أن "فرانكفورت لن يوافق على رحيل مرموش، إلى مانشيستر سيتي بمقابل أقل من 60 مليون يورو"، مشيرة إلى أنه تألق مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ أسهم بـ30 هدفًا في 24 مباراة بجميع المسابقات الرسمية.ويشار إلى أن عمر مرموش يقدم مستويات مميزة مع ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم، حيث يحتل اللاعب المصري المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا، خلف هاري كين نجم بايرن ميونخ، إلى جانب 7 تمريرات حاسمة.

https://sarabic.ae/20241229/غوارديولا-يضع-نجما-مصريا-على-رادار-مانشستر-سيتي-1096313673.html

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رياضة, مانشستر سيتي, أخبار الدوري الإنجليزي, الأخبار