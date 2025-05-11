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https://sarabic.ae/20250511/برشلونة-يكتسح-ريال-مدريد-ويقترب-من-حسم-الليغا-الإسباني-1100410118.html
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويقترب من حسم الليغا الإسباني
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويقترب من حسم الليغا الإسباني
سبوتنيك عربي
اقترب نادي برشلونة من حسم الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد ( 4 - 3) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T18:14+0000
2025-05-11T18:14+0000
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جاء ذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كانت مباراة اليوم واحدة من أكثر مواجهات الكلاسيكو إثارة في السنوات الأخيرة.وخلال المباراة، تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل طوال شوطي المباراة، وسط أجواء حماسية وأداء هجومي من الطرفين.في الدقيقة 6 سجل مبابي هدف ريال مدريد الأول من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 14 سجل الريال هدفه الثاني عن طريق مبابي أيضا، الذي انفرد بالمرمى إثر تمريرة من فينيسيوس.وفي الدقيقة 19 سجل برشلونة هدفه الأول برأسية من المدافع إريك جارسيا بعد ركلة ركنية، في الدقيقة 33 أحرز لامين يامال، الهدف الثاني للفريق.وواصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد انفراد من رافينيا، وفي الدقيقة 45 سجل هدفه الرابع بعد خطأ فادح من دفاع ريال مدريد.وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، نجح مبابي في إحراز الهدف الثالث لريال مدريد، لتنتهي المباراة بتقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل 3 لريال مدريد.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة متصدرا الدوري الإسباني قبل 3 جولات من نهاية الدوري، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة وجاء في المركز الثاني.
https://sarabic.ae/20250419/برشلونة-يتلقى-ضربة-موجعة-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-1099709895.html
https://sarabic.ae/20250414/رابطة-الدوري-الإسباني-تعلن-موعد-كلاسيكو-الأرض-بين-برشلونة-وريال-مدريد-1099538938.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
أخبار العالم الآن, رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة يكتسح ريال مدريد ويقترب من حسم الليغا الإسباني

18:14 GMT 11.05.2025
© Getty Images / Peter Adamsملعب برشلونة
ملعب برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Peter Adams
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اقترب نادي برشلونة من حسم الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد ( 4 - 3) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو.
جاء ذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كانت مباراة اليوم واحدة من أكثر مواجهات الكلاسيكو إثارة في السنوات الأخيرة.
وخلال المباراة، تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل طوال شوطي المباراة، وسط أجواء حماسية وأداء هجومي من الطرفين.
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2025
مجتمع
برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ريال مدريد
19 أبريل, 20:12 GMT
في الدقيقة 6 سجل مبابي هدف ريال مدريد الأول من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 14 سجل الريال هدفه الثاني عن طريق مبابي أيضا، الذي انفرد بالمرمى إثر تمريرة من فينيسيوس.
وفي الدقيقة 19 سجل برشلونة هدفه الأول برأسية من المدافع إريك جارسيا بعد ركلة ركنية، في الدقيقة 33 أحرز لامين يامال، الهدف الثاني للفريق.
وواصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد انفراد من رافينيا، وفي الدقيقة 45 سجل هدفه الرابع بعد خطأ فادح من دفاع ريال مدريد.
ريال برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
مجتمع
رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد
14 أبريل, 15:29 GMT
وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، نجح مبابي في إحراز الهدف الثالث لريال مدريد، لتنتهي المباراة بتقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل 3 لريال مدريد.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة متصدرا الدوري الإسباني قبل 3 جولات من نهاية الدوري، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة وجاء في المركز الثاني.
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