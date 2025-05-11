https://sarabic.ae/20250511/برشلونة-يكتسح-ريال-مدريد-ويقترب-من-حسم-الليغا-الإسباني-1100410118.html
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويقترب من حسم الليغا الإسباني
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويقترب من حسم الليغا الإسباني
سبوتنيك عربي
اقترب نادي برشلونة من حسم الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد ( 4 - 3) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T18:14+0000
2025-05-11T18:14+0000
2025-05-11T18:14+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
نادي برشلونة
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100410269_0:84:2121:1277_1920x0_80_0_0_b6757301eeea05d4689338b74cae2bb0.jpg
جاء ذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث كانت مباراة اليوم واحدة من أكثر مواجهات الكلاسيكو إثارة في السنوات الأخيرة.وخلال المباراة، تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل طوال شوطي المباراة، وسط أجواء حماسية وأداء هجومي من الطرفين.في الدقيقة 6 سجل مبابي هدف ريال مدريد الأول من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 14 سجل الريال هدفه الثاني عن طريق مبابي أيضا، الذي انفرد بالمرمى إثر تمريرة من فينيسيوس.وفي الدقيقة 19 سجل برشلونة هدفه الأول برأسية من المدافع إريك جارسيا بعد ركلة ركنية، في الدقيقة 33 أحرز لامين يامال، الهدف الثاني للفريق.وواصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد انفراد من رافينيا، وفي الدقيقة 45 سجل هدفه الرابع بعد خطأ فادح من دفاع ريال مدريد.وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، نجح مبابي في إحراز الهدف الثالث لريال مدريد، لتنتهي المباراة بتقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل 3 لريال مدريد.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة متصدرا الدوري الإسباني قبل 3 جولات من نهاية الدوري، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة وجاء في المركز الثاني.
https://sarabic.ae/20250419/برشلونة-يتلقى-ضربة-موجعة-قبل-مواجهة-ريال-مدريد-1099709895.html
https://sarabic.ae/20250414/رابطة-الدوري-الإسباني-تعلن-موعد-كلاسيكو-الأرض-بين-برشلونة-وريال-مدريد-1099538938.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100410269_0:0:1885:1414_1920x0_80_0_0_a68f958643fb7476fc20086a0c4183ed.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
أخبار العالم الآن, رياضة, نادي برشلونة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويقترب من حسم الليغا الإسباني
اقترب نادي برشلونة من حسم الدوري الإسباني بعد فوزه على ريال مدريد ( 4 - 3) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو.
جاء ذلك ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني
لكرة القدم، حيث كانت مباراة اليوم واحدة من أكثر مواجهات الكلاسيكو إثارة في السنوات الأخيرة.
وخلال المباراة، تبادل الفريقان السيطرة والتسجيل طوال شوطي المباراة، وسط أجواء حماسية وأداء هجومي من الطرفين.
في الدقيقة 6 سجل مبابي هدف ريال مدريد الأول من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 14 سجل الريال هدفه الثاني عن طريق مبابي أيضا، الذي انفرد بالمرمى إثر تمريرة من فينيسيوس.
وفي الدقيقة 19 سجل برشلونة هدفه الأول برأسية من المدافع إريك جارسيا بعد ركلة ركنية، في الدقيقة 33 أحرز لامين يامال، الهدف الثاني للفريق.
وواصل برشلونة ضغطه على ريال مدريد مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 34 بعد انفراد من رافينيا، وفي الدقيقة 45 سجل هدفه الرابع بعد خطأ فادح من دفاع ريال مدريد.
وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة، نجح مبابي في إحراز الهدف الثالث لريال مدريد، لتنتهي المباراة
بتقدم برشلونة بأربعة أهداف مقابل 3 لريال مدريد.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة
إلى 82 نقطة متصدرا الدوري الإسباني قبل 3 جولات من نهاية الدوري، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 75 نقطة وجاء في المركز الثاني.