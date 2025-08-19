عربي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
بـ10 لاعبين... النصر يكبد الاتحاد هزيمة مرة
بـ10 لاعبين... النصر يكبد الاتحاد هزيمة مرة
سبوتنيك عربي
تفوق فريق النصر على الاتحاد بطل ثنائية الدوري والكأس، وهزمه بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم المقامة في هونغ كونغ. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T15:48+0000
2025-08-19T15:48+0000
مجتمع
النصر السعودي
نادي النصر السعودي
السعودية
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/05/1094511068_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_cbe97cd3117d78e1a48b15c7e69d281b.jpg
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيلكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.وبعدها سريعا سجل فيلكس هدفا ثانيا والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.وخاض النصر، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إبرام صفقات بارزة خلال الميركاتو الصيفي، سعيًا لحصد أول بطولة رسمية مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعويض الجماهير عن إخفاقات الموسم الماضي.وشارك الاتحاد في السوبر بصفته بطل الدوري والكأس، بينما يخوض النصر البطولة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي.وتستضيف هونج كونج البطولة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري، ضمن توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم بعض النسخ خارج المملكة بهدف تعزيز الحضور الدولي للبطولات المحلية.
بـ10 لاعبين... النصر يكبد الاتحاد هزيمة مرة

15:48 GMT 19.08.2025
تفوق فريق النصر على الاتحاد بطل ثنائية الدوري والكأس، وهزمه بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم المقامة في هونغ كونغ.
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.
وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما حصل السنغالي ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة 25 بعد تدخله على حامد عبد الله الشنقيطي حارس الاتحاد.
وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيلكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.
وبعدها سريعا سجل فيلكس هدفا ثانيا والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.
ومن المقرر أن يلتقى النصر، مع المتأهل من مباراة الأهلي والقادسية، التي ستقام مساء غدا الأربعاء.
وخاض النصر، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إبرام صفقات بارزة خلال الميركاتو الصيفي، سعيًا لحصد أول بطولة رسمية مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعويض الجماهير عن إخفاقات الموسم الماضي.
وشارك الاتحاد في السوبر بصفته بطل الدوري والكأس، بينما يخوض النصر البطولة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي.
وتستضيف هونج كونج البطولة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري، ضمن توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم بعض النسخ خارج المملكة بهدف تعزيز الحضور الدولي للبطولات المحلية.
