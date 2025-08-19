https://sarabic.ae/20250819/بـ10-لاعبين-النصر-يكبد-الاتحاد-هزيمة-مرة---1103928753.html
بـ10 لاعبين... النصر يكبد الاتحاد هزيمة مرة
تفوق فريق النصر على الاتحاد بطل ثنائية الدوري والكأس، وهزمه بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، ليتأهل لنهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم المقامة في هونغ كونغ. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيلكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.وبعدها سريعا سجل فيلكس هدفا ثانيا والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو، ليتم إلغاء الهدف.وخاض النصر، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إبرام صفقات بارزة خلال الميركاتو الصيفي، سعيًا لحصد أول بطولة رسمية مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعويض الجماهير عن إخفاقات الموسم الماضي.وشارك الاتحاد في السوبر بصفته بطل الدوري والكأس، بينما يخوض النصر البطولة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي.وتستضيف هونج كونج البطولة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري، ضمن توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتنظيم بعض النسخ خارج المملكة بهدف تعزيز الحضور الدولي للبطولات المحلية.
بـ10 لاعبين... النصر يكبد الاتحاد هزيمة مرة
انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم النصر بهدف سجله ساديو ماني في الدقيقة 11، وتعادل ستيفن بيرخفاين للاتحاد في الدقيقة 16.
وتلقى النصر ضربة موجعة بعدما حصل السنغالي ساديو ماني على بطاقة حمراء في الدقيقة 25 بعد تدخله على حامد عبد الله الشنقيطي حارس الاتحاد.
وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي جواو فيلكس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 61.
وبعدها سريعا سجل فيلكس هدفا ثانيا والثالث للنصر في الدقيقة 67، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" تدخلت بالإشارة إلى وجود مخالفة ضد كريستيانو رونالدو
، ليتم إلغاء الهدف.
ومن المقرر أن يلتقى النصر، مع المتأهل من مباراة الأهلي والقادسية، التي ستقام مساء غدا الأربعاء.
وخاض النصر، اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد إبرام صفقات بارزة خلال الميركاتو الصيفي، سعيًا لحصد أول بطولة رسمية مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتعويض الجماهير عن إخفاقات الموسم الماضي.
وشارك الاتحاد في السوبر بصفته بطل الدوري والكأس
، بينما يخوض النصر البطولة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري السعودي.
وتستضيف هونج كونج البطولة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب الجاري، ضمن توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم
لتنظيم بعض النسخ خارج المملكة بهدف تعزيز الحضور الدولي للبطولات المحلية.