https://sarabic.ae/20250429/عاصفة-نحل-تطيح-بالحكم-وتوقف-مباراة-في-كأس-السوبر-الهندي-فيديو-1100006471.html
عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو
عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لهجوم سرب من النحل على حكم مباراة كرة قدم واللاعبين في الهند، مما أدى إلى إيقاف المباراة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:34+0000
2025-04-29T12:34+0000
2025-04-29T12:34+0000
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في واقعة طريفة وغريبة، توقفت مباراة ضمن بطولة كأس السوبر الهندي بعد تعرض اللاعبين والجماهير لهجوم من سرب نحل، وذلك إثر اصطدام محتمل بخلية نحل في المدرجات.وهرع الحكم والمشجعون للاختباء وسط لحظات من الفوضى، قبل أن يستأنف اللعب لاحقًا، في حين أكدت مصادر محلية عدم وجود إصابات.زورق يحلق في الهواء بسبب السرعة الهائلة... سباق ينتهي بكارثة... فيديومطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لهجوم سرب من النحل على حكم مباراة كرة قدم واللاعبين في الهند، مما أدى إلى إيقاف المباراة.
في واقعة طريفة وغريبة، توقفت مباراة ضمن بطولة كأس السوبر الهندي بعد تعرض اللاعبين والجماهير لهجوم من سرب نحل، وذلك إثر اصطدام محتمل بخلية نحل في المدرجات.
وهرع الحكم والمشجعون للاختباء وسط لحظات من الفوضى، قبل أن يستأنف اللعب لاحقًا، في حين أكدت مصادر محلية عدم وجود إصابات.