عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو

عربي
بوتين ولوكاشينكو يشاركان في منتدى "التراث العظيم - المستقبل المشترك" في فولغوغراد
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: مساعدة جنود كوريا الشمالية في تحرير كورسك يؤسس لواقع جديد
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تداعيات تصريحات ترامب بشأن إعفاء السفن الأمريكية من رسوم المرور في قناة السويس
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
09:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
برشلونة يسيطر على ريال مدريد هذا الموسم ويسير نحو ثلاثية تاريخية
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:38 GMT
11 د
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13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250429/عاصفة-نحل-تطيح-بالحكم-وتوقف-مباراة-في-كأس-السوبر-الهندي-فيديو-1100006471.html
عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو
عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لهجوم سرب من النحل على حكم مباراة كرة قدم واللاعبين في الهند، مما أدى إلى إيقاف المباراة. 29.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-29T12:34+0000
2025-04-29T12:34+0000
مجتمع
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أخبار الهند اليوم
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في واقعة طريفة وغريبة، توقفت مباراة ضمن بطولة كأس السوبر الهندي بعد تعرض اللاعبين والجماهير لهجوم من سرب نحل، وذلك إثر اصطدام محتمل بخلية نحل في المدرجات.وهرع الحكم والمشجعون للاختباء وسط لحظات من الفوضى، قبل أن يستأنف اللعب لاحقًا، في حين أكدت مصادر محلية عدم وجود إصابات.زورق يحلق في الهواء بسبب السرعة الهائلة... سباق ينتهي بكارثة... فيديومطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم
نادي الفيديو, أخبار الهند اليوم

عاصفة نحل تطيح بالحكم وتوقف مباراة في كأس السوبر الهندي... فيديو

12:34 GMT 29.04.2025
© Photo / Xصورة لهجوم سرب من النحل على اللاعبين خلال مباراة كرة قدم
صورة لهجوم سرب من النحل على اللاعبين خلال مباراة كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
© Photo / X
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب لهجوم سرب من النحل على حكم مباراة كرة قدم واللاعبين في الهند، مما أدى إلى إيقاف المباراة.
في واقعة طريفة وغريبة، توقفت مباراة ضمن بطولة كأس السوبر الهندي بعد تعرض اللاعبين والجماهير لهجوم من سرب نحل، وذلك إثر اصطدام محتمل بخلية نحل في المدرجات.
وهرع الحكم والمشجعون للاختباء وسط لحظات من الفوضى، قبل أن يستأنف اللعب لاحقًا، في حين أكدت مصادر محلية عدم وجود إصابات.
زورق يحلق في الهواء بسبب السرعة الهائلة... سباق ينتهي بكارثة... فيديو
مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو
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