https://sarabic.ae/20250428/زورق-يحلق-في-الهواء-بسبب-السرعة-الهائلة-سباق-ينتهي-بكارثة-فيديو-----1099971019.html
زورق يحلق في الهواء بسبب السرعة الهائلة... سباق ينتهي بكارثة... فيديو
زورق يحلق في الهواء بسبب السرعة الهائلة... سباق ينتهي بكارثة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة تحطم زورق في أحد سباقات الزوارق السريعة بالولايات المتحدة. 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T12:32+0000
2025-04-28T12:32+0000
2025-04-28T12:32+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم زورق سريع على بحيرة هافاسو بأريزونا، بعد أن فقد قائد الزورق السيطرة عليه نتيجة السرعة الزائدة.وطار الزورق في الهواء قبل أن يتحطم في الماء بسرعة جنونية بلغت 200 ميل بالساعة، ولم تسجل أي إصابات.مطارات للمسيرات الصينية على أعمدة الكهرباء... فيديو بعد كارثة جنوبي إيران... طهران تستيقظ على إعصار مدمر... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
زورق يحلق في الهواء بسبب السرعة الهائلة... سباق ينتهي بكارثة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للحظة تحطم زورق في أحد سباقات الزوارق السريعة بالولايات المتحدة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تحطم زورق سريع على بحيرة هافاسو بأريزونا، بعد أن فقد قائد الزورق السيطرة عليه نتيجة السرعة الزائدة.
وطار الزورق في الهواء قبل أن يتحطم في الماء بسرعة جنونية بلغت 200 ميل بالساعة، ولم تسجل أي إصابات.