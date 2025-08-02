https://sarabic.ae/20250802/ميلان-يزاحم-الهلال-السعودي-على-نجم-ليفربول-1103306964.html
ميلان يزاحم الهلال السعودي على نجم ليفربول
ميلان يزاحم الهلال السعودي على نجم ليفربول
سبوتنيك عربي
انضم نادي ميلان الإيطالي إلى الهلال السعودي في مسار التفاوض مع نجم ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات أحد نجومه. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T16:37+0000
2025-08-02T16:37+0000
2025-08-02T16:37+0000
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وأفادت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم السبت، بأن ميلان والهلال يتزاحمان للحصول على خدمات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم.وضع إدارة النادي الإيطالي اسم نونيز خيارا أساسيا لتعزيز مركز رأس الحربة في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث عرض مسؤولو ميلان على موكلي داروين نونيز مشروع النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لإقناعهم بفكرة الانتقال، مع إدراكهم صعوبة نيل موافقة ليفربول الذي يملك بطاقة اللاعب حتى يونيو 2028.وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع نونيز بعدما اشترط السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، وهو هدف فريق الأزرق الرئيس، الحصول على راتب يتخطى 60 مليون يورو سنويا من أجل الموافقة على الانتقال إلى الفريق السعودي.وتستمر مفاوضات الهلال السعودي مع اللاعب الأوروجوياني وناديه دون التوصل إلى نقطة اتفاق، تُضفي الصفة الرسمية على الصفقة.وفي سياق متصل، يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لاستبدال مهاجمه الحالي الأوروغواياني داروين نونيز، بمهاجم جديد يلعب حاليا لنادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، اللاعب الفرنسي، هوغو إيكيتيكي.تبلغ قيمة الصفقة 90 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار)، في ذات الوقت الذي أشار فيه إلى أن هناك توقعات بأن يغادر داروين نونيز، مكانه في ليفربول الإنجليزي.ويتخوف جماهير النادي الإنجليزي من أن يكون التوقيع مع هوغو إيكيتيكي، عبئا جديدا على النادي، كما حدث مع نونيز، في السابق.
https://sarabic.ae/20250629/أبرزهم-الدوسري-الهلال-السعودي-يؤكد-إصابة-4-من-نجومه-قبل-مواجهة-مانشستر-سيتي-1102191075.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, ليفربول, الأخبار
ميلان يزاحم الهلال السعودي على نجم ليفربول
انضم نادي ميلان الإيطالي إلى الهلال السعودي في مسار التفاوض مع نجم ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات أحد نجومه.
وأفادت صحيفة
"الرياضية"، مساء اليوم السبت، بأن ميلان والهلال يتزاحمان للحصول على خدمات الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول الأول لكرة القدم.
وضع إدارة النادي الإيطالي اسم نونيز خيارا أساسيا لتعزيز مركز رأس الحربة في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث عرض مسؤولو ميلان على موكلي داروين نونيز مشروع النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري لإقناعهم بفكرة الانتقال، مع إدراكهم صعوبة نيل موافقة ليفربول الذي يملك بطاقة اللاعب حتى يونيو 2028.
وكان الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال السعودي
قد طلب من إدارة ناديه التعاقد مع نونيز بعدما اشترط السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، وهو هدف فريق الأزرق الرئيس، الحصول على راتب يتخطى 60 مليون يورو سنويا من أجل الموافقة على الانتقال إلى الفريق السعودي.
وتستمر مفاوضات الهلال السعودي مع اللاعب الأوروجوياني وناديه دون التوصل إلى نقطة اتفاق، تُضفي الصفة الرسمية على الصفقة.
وفي سياق متصل، يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لاستبدال مهاجمه الحالي الأوروغواياني داروين نونيز، بمهاجم جديد يلعب حاليا لنادي إنتراخت فرانكفورت الألماني، اللاعب الفرنسي، هوغو إيكيتيكي.
تبلغ قيمة الصفقة
90 مليون يورو (نحو 105 ملايين دولار)، في ذات الوقت الذي أشار فيه إلى أن هناك توقعات بأن يغادر داروين نونيز، مكانه في ليفربول الإنجليزي.
ويتخوف جماهير النادي الإنجليزي
من أن يكون التوقيع مع هوغو إيكيتيكي، عبئا جديدا على النادي، كما حدث مع نونيز، في السابق.