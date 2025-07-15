https://sarabic.ae/20250715/ليفربول-يستهدف-صفقة-مدوية-لضم-فينيسيوس-جونيور-1102714280.html

ليفربول يستهدف صفقة مدوية لضم فينيسيوس جونيور

ليفربول يستهدف صفقة مدوية لضم فينيسيوس جونيور

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية عن دخول نادي ليفربول الإنجليزي في مفاوضات جادة لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، مستغلا التوترات الحالية بين اللاعب... 15.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-15T20:17+0000

2025-07-15T20:17+0000

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وكانت التقارير قد أشارت سابقا إلى اتفاق شفهي بين الطرفين لتجديد العقد، مما سيجعل اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا الأعلى أجرا في الفريق، لكن الإعلان الرسمي تأجل، مع توقعات باستمرار الغموض حتى موسم 2025/2026، وفق ما نشرته مواقع رياضية عالمية.وبحسب الصحفي الرياضي خورخي بيكون، فإن مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، الذي ينتهي في يونيو 2027، قد توقفت بشكل مؤقت.وأثار هذا التأخير تكهنات حول مستقبل فينيسيوس، خاصة في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي مع ريال مدريد بعد انضمامه في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.وتزايدت الشكوك حول بقاء النجم البرازيلي مع "الميرنغي" بعد اهتمام سابق من الدوري السعودي، والذي رفضه فينيسيوس مؤكدا على الاستمرار في العاصمة الإسبانية.ويستعد ليفربول، وفقا لموقع "ديفنسا سنترال"، لتقديم عرض ضخم بقيمة 130 مليون يورو (100 مليون يورو ثابتا و30 مليونا كمتغيرات) لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن فينيسيوس.ويأتي العرض في ظل خطط النادي الإنجليزي للتخلي عن جناحه الكولومبي لويس دياز مقابل 90 مليون يورو، حيث سيتم تخصيص جزء من هذا المبلغ لتمويل صفقة البرازيلي.ويأتي اهتمام فريق ليفربول بفينيسيوس في إطار سعي الفريق لتعزيز تشكيلته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.ويطمح ريال مدريد، في المقابل، لاستعادة لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.يذكر أن كلا الفريقين كانا نشطين في سوق الانتقالات الصيفية. فقد ضم ريال مدريد لاعبين مثل ترينت ألكسندر-أرنولد، دين هويسن، ألفارو كاريراس، مع انتظار انضمام فرانكو ماستانتوونو في أغسطس 2025.ودعم ليفربول صفوفه بصفقات مثل فلوريان فيرتز، ميلوش كيركيز، جيريمي فريمبونغ، أرمين بيتشي، فريدي وودمان، وجورجي مامارداشفيلي.وأكد فينيسيوس مرارا وتكرارا على رغبته في البقاء مع ريال مدريد، إلا أن الخلافات المالية وتأخر تجديد العقد قد يدفعانه للتفكير في خطوة جديدة.

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