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من الملعب
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20241217/عشية-نهائي-بطولة-كأس-القارات-فينيسيوس-جونيور-يحصد-جائزة-أفضل-لاعب-في-العالم-1095902940.html
عشية نهائي بطولة كأس القارات.. فينيسيوس جونيور يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم
عشية نهائي بطولة كأس القارات.. فينيسيوس جونيور يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم
سبوتنيك عربي
توَّج فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم بجائزة الأفضل لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "الفيفا" الثلاثاء في الدوحة. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T21:06+0000
2024-12-17T21:06+0000
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وأقام الفيفا حفل توزيع جوائزه السنوية في العاصمة القطرية الدوحة، عشية إقامة مباراة نهائي بطولة كأس القارات للأندية بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي الذي يقام في الدوحة، غدا الأربعاء.فقد استضافت أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، الحفل عشية الذكرى السنوية الثانية لإقامة نهائي كأس العالم 2022.وتنافس فينيسيوس على الجائزة الأفضل للعام 2024، مع 10 لاعبين آخرين يأتي على رأسهم الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، الذي نال جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الأخيرة.ورغم المنافسة التي شهدها الحفل، إلا أن الفيفا قد أعلن عن موعد حفل توزيع الجوائز قبل يوم واحد فقط من إقامته، دون أن يعلن عن قائمة اللاعبين الثلاثة الذين انحصر التنافس بينهم، وهي ما كان يميز الجائزة طيلة السنوات الماضية.وحصل فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، على أعلى تصويت شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، برصيد 48 نقطة، متقدما على 10 لاعبين آخرين، منهم الإسباني رودري الذي حّّل ثانيا بـ43 نقطة فقط.وكان اللاعب ريكاردو كاكا، آخر لاعب برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم، وكان ذلك عام 2007 حينما توج بها وهو أول من يفوز بها تحت مسمى "الأفضل" (ذا بيست).ويشار إلى أن فينسيوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، قدم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
https://sarabic.ae/20231118/البرازيل-تعلن-تفاصيل-إصابة-لاعبها-فينيسيوس-جونيور-وغيابه-عن-كلاسيكو-الأرجنتين-1083259149.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منتخب البرازيل, قطر, أخبار قطر اليوم
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منتخب البرازيل, قطر, أخبار قطر اليوم

عشية نهائي بطولة كأس القارات.. فينيسيوس جونيور يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

21:06 GMT 17.12.2024
© REUTERS / SUSANA VERAهدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021
هدف فينيسيوس المذهل ينقذ ريال مدريد أمام إشبيلية الأحد 28 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
© REUTERS / SUSANA VERA
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توَّج فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم بجائزة الأفضل لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "الفيفا" الثلاثاء في الدوحة.
وأقام الفيفا حفل توزيع جوائزه السنوية في العاصمة القطرية الدوحة، عشية إقامة مباراة نهائي بطولة كأس القارات للأندية بين ناديي ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي الذي يقام في الدوحة، غدا الأربعاء.
اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
مجتمع
البرازيل تعلن تفاصيل إصابة لاعبها فينيسيوس جونيور وغيابه عن مواجهة الأرجنتين
18 نوفمبر 2023, 10:22 GMT
فقد استضافت أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، الحفل عشية الذكرى السنوية الثانية لإقامة نهائي كأس العالم 2022.
وتنافس فينيسيوس على الجائزة الأفضل للعام 2024، مع 10 لاعبين آخرين يأتي على رأسهم الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، الذي نال جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الأخيرة.
ورغم المنافسة التي شهدها الحفل، إلا أن الفيفا قد أعلن عن موعد حفل توزيع الجوائز قبل يوم واحد فقط من إقامته، دون أن يعلن عن قائمة اللاعبين الثلاثة الذين انحصر التنافس بينهم، وهي ما كان يميز الجائزة طيلة السنوات الماضية.
وحصل فينيسيوس جونيور، البالغ من العمر 24 عاما، على أعلى تصويت شارك فيه قادة ومدربو المنتخبات وصحافيون وجماهير، برصيد 48 نقطة، متقدما على 10 لاعبين آخرين، منهم الإسباني رودري الذي حّّل ثانيا بـ43 نقطة فقط.
وكان اللاعب ريكاردو كاكا، آخر لاعب برازيلي يفوز بجائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم، وكان ذلك عام 2007 حينما توج بها وهو أول من يفوز بها تحت مسمى "الأفضل" (ذا بيست).
ويشار إلى أن فينسيوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، قدم موسما رائعا مع فريقه ومنتخب بلاده، حيث حسم الكثير من المباريات المهمة بالنسبة لفريقه مسجلًا 24 هدفًا خلال 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
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