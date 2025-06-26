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https://sarabic.ae/20250626/لاعب-ليفربول-سابق-النادي-تعاقد-مع-هذ-اللاعب-لإعاقة-محمد-صلاح-1102075449.html
لاعب ليفربول سابق: النادي تعاقد مع هذ اللاعب لإعاقة محمد صلاح
لاعب ليفربول سابق: النادي تعاقد مع هذ اللاعب لإعاقة محمد صلاح
سبوتنيك عربي
رأى لاعب ليفربول السابق، ستيف نيكول، أن "تعاقد ناديه مع الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ سيعيق النجم المصري محمد صلاح الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن الثنائي... 26.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-26T07:13+0000
2025-06-26T07:13+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
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وقال نيكول: "أنا غير مقتنع بالتعاقد مع فريمبونغ ولا أعتقد أن له مكاناً في التشكيلة الحالية، فهو ليس جيداً دفاعياً ويحب اللعب في الهجوم ما يعني أنه سيتدخل في عمل صلاح في خط المقدمة".وأضاف: "إذا غاب محمد صلاح، فإن فريمبونغ سيلعب في مكانه على الجناح الأيمن، وإذ عاد صلاح سيعود الهولندي لخانته في الظهير الأيمن، وهذا أمر لا يريحني، أشعر بأنه سيعيق صلاح ويتدخل في مهامه، فهو ليس مدافعاً جيداً مثل ترنت الذي كان يمنح صلاح الحرية كاملة في أداء أدواره الهجومية".وختم نيكول: "ربما سيلاحظ أرني سلوت مدرب ليفربول هذه الثغرة، وقد يستعين بكونور برادلي في خانة الظهير الأيمن ويجلس فريمبونغ على دكة البدلاء، الحقيقة أعتقد أن هذا ما سيحدث".وتعاقد ليفربول مع الهولندي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو ليعوض ترنت ألكسندر أرنولد الذي انتقل في صفقة مجانية إلى ريال مدريد مطلع الشهر الحالي.
https://sarabic.ae/20250522/بالأسماء-ليفربول-يرحل-7-لاعبين-1100849618.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

لاعب ليفربول سابق: النادي تعاقد مع هذ اللاعب لإعاقة محمد صلاح

07:13 GMT 26.06.2025
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Jon Super
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رأى لاعب ليفربول السابق، ستيف نيكول، أن "تعاقد ناديه مع الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ سيعيق النجم المصري محمد صلاح الموسم المقبل"، مشيراً إلى أن الثنائي يميلان إلى اللعب في الهجوم أكثر.
وقال نيكول: "أنا غير مقتنع بالتعاقد مع فريمبونغ ولا أعتقد أن له مكاناً في التشكيلة الحالية، فهو ليس جيداً دفاعياً ويحب اللعب في الهجوم ما يعني أنه سيتدخل في عمل صلاح في خط المقدمة".
وأضاف: "إذا غاب محمد صلاح، فإن فريمبونغ سيلعب في مكانه على الجناح الأيمن، وإذ عاد صلاح سيعود الهولندي لخانته في الظهير الأيمن، وهذا أمر لا يريحني، أشعر بأنه سيعيق صلاح ويتدخل في مهامه، فهو ليس مدافعاً جيداً مثل ترنت الذي كان يمنح صلاح الحرية كاملة في أداء أدواره الهجومية".
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وختم نيكول: "ربما سيلاحظ أرني سلوت مدرب ليفربول هذه الثغرة، وقد يستعين بكونور برادلي في خانة الظهير الأيمن ويجلس فريمبونغ على دكة البدلاء، الحقيقة أعتقد أن هذا ما سيحدث".
وتعاقد ليفربول مع الهولندي فريمبونغ لاعب باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون يورو ليعوض ترنت ألكسندر أرنولد الذي انتقل في صفقة مجانية إلى ريال مدريد مطلع الشهر الحالي.
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