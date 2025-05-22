https://sarabic.ae/20250522/بالأسماء-ليفربول-يرحل-7-لاعبين-1100849618.html
بالأسماء... ليفربول يرحل 7 لاعبين
بالأسماء... ليفربول يرحل 7 لاعبين
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية رحيل 7 لاعبين عن صفوف ليفربول الإنجليزي وذلك بقرار من إدارة النادي. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T11:56+0000
2025-05-22T11:56+0000
2025-05-22T11:56+0000
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وقال الصحفي دافيد أورنستين في حديثه عبر منصة NBC SPORTS، إن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي ارتبط اسمه بتلقي عدة عروض من الدوري السعودي، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، بعدما فشل في حجز مقعده في تشكيل المدرب سلوت.وتضم القائمة أيضا، وفقا للصحفي أورنستين، الجناح الكولومبي لويس دياز الذي ظهر اسمه مؤخرًا في حسابات فريق برشلونة الإسباني بجانب المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي حال عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.وتشمل القائمة أيضًا اللاعب هارفي إليوت بجانب غاريل كوانساه وكوستاس تسيميكاس وكويمين كيليهر. ويسعى ليفربول للاستفادة من مقابل بيع هؤلاء اللاعبين بحسب الصحفي الأمريكي لاستقدام صفقات جديدة، مشيرا إلى أن ليفربول قد أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه ألكسندر أرنولد بعد نهاية عقده مع الفريق في ظل تعثر مفاوضات التجديد. وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، ويخطط لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
بالأسماء... ليفربول يرحل 7 لاعبين
كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية رحيل 7 لاعبين عن صفوف ليفربول الإنجليزي وذلك بقرار من إدارة النادي.
وقال الصحفي دافيد أورنستين في حديثه عبر منصة NBC SPORTS، إن المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي ارتبط اسمه بتلقي عدة عروض من الدوري السعودي، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل، بعدما فشل في حجز مقعده في تشكيل المدرب سلوت.
وتضم القائمة أيضا، وفقا للصحفي أورنستين، الجناح الكولومبي لويس دياز الذي ظهر اسمه مؤخرًا في حسابات فريق برشلونة الإسباني بجانب المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي حال عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وتشمل القائمة أيضًا اللاعب هارفي إليوت بجانب غاريل كوانساه وكوستاس تسيميكاس وكويمين كيليهر. ويسعى ليفربول للاستفادة من مقابل بيع هؤلاء اللاعبين بحسب الصحفي الأمريكي لاستقدام صفقات جديدة، مشيرا إلى أن ليفربول قد أعلن مؤخرًا رحيل لاعبه ألكسندر أرنولد
بعد نهاية عقده مع الفريق في ظل تعثر مفاوضات التجديد.
وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي
هذا الموسم بعد أداء رائع لفريق المدرب الهولندي أرني سلوت، ويخطط لمواصلة حصد الألقاب في الموسم المقبل بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.