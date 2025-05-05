https://sarabic.ae/20250505/أرنولد-يعلن-نهاية-رحلته-مع-ليفربول-1100190181.html
أرنولد يعلن نهاية رحلته مع ليفربول
أرنولد يعلن نهاية رحلته مع ليفربول
سبوتنيك عربي
أعلن اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، مغادرته الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مسيرة استمرت 20 عاما داخل جدران... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T16:42+0000
2025-05-05T16:42+0000
2025-05-05T16:42+0000
ليفربول
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وقال أرنولد، المولود في ليفربول والذي انضم للنادي في سن السادسة وفاز بكل البطولات الكبيرة مع الفريق، إنه بكل بساطة أتخذ أصعب قرار في حياته.وأعلن اللاعب قراره بعد أسبوع واحد فقط من تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته مع ليفربول، ليحقق الفريق بطولة الدوري رقم 20 في مسيرته معادلا الرقم القياسي لمانشستر يونايتد.وقد شارك أرنولد في 352 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 23 هدفًا وقدم 92 تمريرة حاسمة، كما كان جزءًا أساسيًا من العديد من البطولات المهمة، مثل دوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي الممتاز (2020).في هذه الأثناء، قال موقع ذا أثلتيك، إن "أرنولد اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".وذكر الموقع أن "اللاعب ينضم للملكي لمدة 6 سنوات تبدأ من شهر يوليو/ تموز 2025 والتوقيع سيكون خلال الأسابيع المقبلة".وكشف موقع givemesport الإنجليزي أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لصالح ليفربول من أجل ضم ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.ويبدأ كأس العالم للأندية في 14 يونيو/ حزيران المقبل، وبالتالي يحتاج ريال مدريد للتفاوض مع الريدز من أجل الفوز بخدمات ترنت خلال مونديال الأندية.
https://sarabic.ae/20210812/أرنولد-هذه-أسباب-نجاح-محمد-صلاح-في-ليفربول-1049826289.html
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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار
ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, منوعات, الأخبار
أرنولد يعلن نهاية رحلته مع ليفربول
أعلن اللاعب الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، مغادرته الفريق مع نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد مسيرة استمرت 20 عاما داخل جدران "الريدز".
وقال أرنولد، المولود في ليفربول والذي انضم للنادي في سن السادسة وفاز بكل البطولات الكبيرة مع الفريق، إنه بكل بساطة أتخذ أصعب قرار في حياته.
وأعلن اللاعب قراره بعد أسبوع واحد فقط من تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في مسيرته مع ليفربول، ليحقق الفريق بطولة الدوري رقم 20 في مسيرته معادلا الرقم القياسي لمانشستر يونايتد.
وقد شارك أرنولد
في 352 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 23 هدفًا وقدم 92 تمريرة حاسمة، كما كان جزءًا أساسيًا من العديد من البطولات المهمة، مثل دوري أبطال أوروبا (2019) والدوري الإنجليزي الممتاز (2020).
في هذه الأثناء، قال موقع ذا أثلتيك، إن "أرنولد اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة".
وذكر الموقع أن "اللاعب ينضم للملكي لمدة 6 سنوات تبدأ من شهر يوليو/ تموز 2025 والتوقيع سيكون خلال الأسابيع المقبلة".
وكشف موقع givemesport الإنجليزي أن ريال مدريد مستعد لدفع 500 ألف جنيه إسترليني لصالح ليفربول من أجل ضم ألكسندر أرنولد في كأس العالم للأندية.
ويبدأ كأس العالم للأندية في 14 يونيو/ حزيران المقبل، وبالتالي يحتاج ريال مدريد للتفاوض مع الريدز من أجل الفوز بخدمات ترنت خلال مونديال الأندية.