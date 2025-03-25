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https://sarabic.ae/20250325/أرنولد-يرحل-عن-ليفربول-ويبدأ-رحلته-الجديدة-مع-ريال-مدريد-1098946077.html
أرنولد يرحل عن ليفربول ويبدأ رحلته الجديدة مع ريال مدريد
أرنولد يرحل عن ليفربول ويبدأ رحلته الجديدة مع ريال مدريد
سبوتنيك عربي
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ريال مدريد قد حسم بالفعل صفقة انتقال ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، بشكل مجاني بداية من الصيف المقبل. 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T16:55+0000
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وأفادت الشبكة بأن "ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع وكلاء اللاعب الإنجليزي حول الشروط الشخصية لعقده مع الفريق الملكي"، مشيرة إلى أنه "وفقا للاتفاق سينضم أرنولد إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع ليفربول في الصيف القادم، إذ سيرتبط بعقد يمتد لخمس سنوات".وأضافت أن "اللاعب الذي كان يتقاضى 11 مليون يورو سنويا مع ليفربول سيحصل على راتب قدره 15 مليون يورو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافأة توقيع وبعض المكافآت المرتبطة بالأداء".وكان الصحقي الموثوق فابريزيو رومانو قد ذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "أرنولد وريال مدريد، أقرب فأقرب بعد أن تم الكشف عن القصة قبل عام واحد"، مشيرا إلى أن ليفربول حاول التفاوض مع أرنولد لتجديد عقده لكن المفاوضات فشلت تماما بعد أن توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين أساسيين في ليفربول تنتهي عقودهم في يوليو/ تموز المقبل، في حين لا يزال مستقبل الجناح المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.
https://sarabic.ae/20210812/أرنولد-هذه-أسباب-نجاح-محمد-صلاح-في-ليفربول-1049826289.html
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ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, منوعات
ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإسباني, منوعات

أرنولد يرحل عن ليفربول ويبدأ رحلته الجديدة مع ريال مدريد

16:55 GMT 25.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgson ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول الإنجليزي
 ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ريال مدريد قد حسم بالفعل صفقة انتقال ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لنادي ليفربول، بشكل مجاني بداية من الصيف المقبل.
وأفادت الشبكة بأن "ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع وكلاء اللاعب الإنجليزي حول الشروط الشخصية لعقده مع الفريق الملكي"، مشيرة إلى أنه "وفقا للاتفاق سينضم أرنولد إلى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع ليفربول في الصيف القادم، إذ سيرتبط بعقد يمتد لخمس سنوات".
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وأضافت أن "اللاعب الذي كان يتقاضى 11 مليون يورو سنويا مع ليفربول سيحصل على راتب قدره 15 مليون يورو مع ريال مدريد، بالإضافة إلى مكافأة توقيع وبعض المكافآت المرتبطة بالأداء".
وكان الصحقي الموثوق فابريزيو رومانو قد ذكر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن "أرنولد وريال مدريد، أقرب فأقرب بعد أن تم الكشف عن القصة قبل عام واحد"، مشيرا إلى أن ليفربول حاول التفاوض مع أرنولد لتجديد عقده لكن المفاوضات فشلت تماما بعد أن توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.
ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد ثلاثة لاعبين أساسيين في ليفربول تنتهي عقودهم في يوليو/ تموز المقبل، في حين لا يزال مستقبل الجناح المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.
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