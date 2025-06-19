https://sarabic.ae/20250619/محمد-صلاح-يكشف-عن-حلم-يطارده-منذ-سنوات-وقد-يغير-تاريخ-الكرة-المصرية-1101846842.html

محمد صلاح يكشف عن حلم يطارده منذ سنوات وقد "يغير تاريخ الكرة المصرية"

محمد صلاح يكشف عن حلم يطارده منذ سنوات وقد "يغير تاريخ الكرة المصرية"

سبوتنيك عربي

كشف محمد صلاح، اللاعب المصري الدولي ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن حلم يراوده منذ سنوات، والذي "قد يغير من تاريخ الكرة المصرية في حال تحققه". 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T18:09+0000

2025-06-19T18:09+0000

2025-06-19T18:09+0000

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وأشار صلاح، في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول"، نشرت أمس الأربعاء، إلى أن التتويج بجائزة "الكرة الذهبية"، يمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة له، مشيرًا إلى أن تحقيقه سيكون "إنجازًا يسعد الشعب المصري بأكمله".وأضاف: "أريد الفوز بجائزة "الكرة الذهبية" من أجل جمهوري من شعب مصر، هذا الحلم لا يغادر ذهني منذ سنوات".وأشار صلاح إلى أن انتقاله إلى نادي ليفربول كان نقطة التحول في مشواره نحو الجائزة، مبينًا: "الحلم بدأ يصبح واقعيًا بعد انضمامي لليفربول، وليس خلال فترتي مع روما، ولو تحقق، سيكون أمرًا عظيمًا".يشار إلى أن محمد صلاح، أحد أبرز المرشحين لنيل جائزة "الكرة الذهبية" لعام 2025، بعد خوضه موسمًا استثنائيًا قدّمه مع نادي ليفربول الإنجليزي، تُوّج خلاله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصل صلاح على جائزة "الحذاء الذهبي" بتسجيله 29 هدفا في الـ"بريمييرليغ"، كما أنه صنع 18 هدفا، بينما بلغ إجمالي مساهماته في جميع المسابقات 34 هدفًا و23 تمريرة حاسمة. وسيتم الإعلان عن المرشحين للجائزة، في أوائل أغسطس/ آب المقبل.

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