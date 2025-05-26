https://sarabic.ae/20250526/صلاح-يعترف-كنت-قريبا-من-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي-1100971448.html
صلاح يعترف: كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي
صلاح يعترف: كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
كشف نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، أنه كان قريبًا من إتمام انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي، قبل الاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي على تمديد عقده حتى... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T09:28+0000
2025-05-26T09:28+0000
2025-05-26T09:28+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35dd4db4a2c9c6c646ebfd809343ff45.jpg
وذكر صلاح لقناة "أون سبورت"، اليوم الاثنين، أنه كان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك ردًا على إمكانية خوضه تجربة احترافية في منافسات الدوري السعودي، الموسم المقبل.وقال صلاح: "تجديد عقدي مع ليفربول استغرق وقتًا بسبب سياسة النادي، لكن في النهاية، كلانا كان سعيدًا بالاتفاق".وأعرب محمد صلاح، عن سعادته بوجوده في ليفربول الإنجليزي، قائلا: "سأبقى لمدة موسمين، وبعدها سنرى ما سيحدث".وكان ليفربول قد أعلن تمديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، قبل شهرين فقط على نهاية عقده القديم في يونيو 2025.ويشار إلى أن محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مساهما بـ47 هدفًا.في وقت، أنهى فيه صلاح موسمه مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" بعد تسجيل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، إثر تقديم 18 تمريرة حاسمة.
https://sarabic.ae/20250520/بـ-400-مباراة-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-مع-ليفربول-1100757682.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e00bbd0127d5984721c92ab0994cdf8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
صلاح يعترف: كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي
كشف نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، أنه كان قريبًا من إتمام انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي، قبل الاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي على تمديد عقده حتى يونيو/ حزيران 2027.
وذكر صلاح لقناة "أون سبورت"، اليوم الاثنين، أنه كان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك ردًا على إمكانية خوضه تجربة احترافية في منافسات الدوري السعودي، الموسم المقبل.
وقال صلاح: "تجديد عقدي مع ليفربول استغرق وقتًا بسبب سياسة النادي، لكن في النهاية، كلانا كان سعيدًا بالاتفاق".
وأضاف قائد المنتخب المصري
: "جماهير ليفربول كان لها دور في الضغط على الإدارة لتجديد عقدي، وكان دعمهم فارقًا"، متابعًا: "كنت سأنتقل إلى الدوري السعودي إذا لم أجدد عقدي مع ليفربول.. كانت هناك مفاوضات جدّية، والعلاقة بيننا جيدة، لكن في النهاية فضلت البقاء، ولم يكن برشلونة أو ريال مدريد ضمن الخيارات المطروحة".
وأعرب محمد صلاح، عن سعادته بوجوده في ليفربول الإنجليزي، قائلا: "سأبقى لمدة موسمين، وبعدها سنرى ما سيحدث".
وكان ليفربول قد أعلن تمديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، قبل شهرين فقط على نهاية عقده القديم في يونيو 2025.
ويشار إلى أن محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول
إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مساهما بـ47 هدفًا.
في وقت، أنهى فيه صلاح موسمه مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" بعد تسجيل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، إثر تقديم 18 تمريرة حاسمة.