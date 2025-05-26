https://sarabic.ae/20250526/صلاح-يعترف-كنت-قريبا-من-الانتقال-إلى-الدوري-السعودي-1100971448.html

صلاح يعترف: كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي

صلاح يعترف: كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي

سبوتنيك عربي

كشف نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، أنه كان قريبًا من إتمام انضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي، قبل الاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي على تمديد عقده حتى... 26.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-26T09:28+0000

2025-05-26T09:28+0000

2025-05-26T09:28+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

الأخبار

أخبار الدوري الإنجليزي

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وذكر صلاح لقناة "أون سبورت"، اليوم الاثنين، أنه كان قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي، وذلك ردًا على إمكانية خوضه تجربة احترافية في منافسات الدوري السعودي، الموسم المقبل.وقال صلاح: "تجديد عقدي مع ليفربول استغرق وقتًا بسبب سياسة النادي، لكن في النهاية، كلانا كان سعيدًا بالاتفاق".وأعرب محمد صلاح، عن سعادته بوجوده في ليفربول الإنجليزي، قائلا: "سأبقى لمدة موسمين، وبعدها سنرى ما سيحدث".وكان ليفربول قد أعلن تمديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين إضافيين، في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الماضي، قبل شهرين فقط على نهاية عقده القديم في يونيو 2025.ويشار إلى أن محمد صلاح، قاد فريقه ليفربول إلى التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مساهما بـ47 هدفًا.في وقت، أنهى فيه صلاح موسمه مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي" بعد تسجيل 29 هدفًا، كما حصد جائزة أفضل صانع ألعاب، إثر تقديم 18 تمريرة حاسمة.

https://sarabic.ae/20250520/بـ-400-مباراة-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-مع-ليفربول-1100757682.html

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي