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https://sarabic.ae/20250510/صلاح-يعترف-بطبيعة-علاقته-مع-ساديو-ماني-1100386771.html
صلاح يعترف بطبيعة "علاقته" مع ساديو ماني
صلاح يعترف بطبيعة "علاقته" مع ساديو ماني
سبوتنيك عربي
كشف قائد المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، طبيعة علاقته مع زميله السابق في الفريق السنغالي ساديو ماني. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T20:44+0000
2025-05-10T20:44+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
مصر
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رياضة
الأخبار
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ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع محمد صلاح كشف من خلالها طبيعة علاقته التي وصفها بـ"المتوترة" مع ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، والذي يلعب لنادي النصر السعودي.أكد محمد صلاح أن علاقته خلال المواسم الخمسة التي لعبها مع ساديو ماني من 2017 وحتى 2022 كانت متوترة ومتدهورة، قائلا: "نعم، كانت هناك توترات مع ساديو. انتبهوا، لقد كنا محترفين حتى النهاية، ولا أظن أن ذلك أثر على الفريق".وأوضح نجم المنتخب المصري: "هو منافس، خارج الملعب لم نكن قريبين جدا، لكننا كنا دائما نحترم بعضنا البعض".وحول حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية قال محمد صلاح: "سأحب التتويج بها يوما ما من أجل الشعب المصري".وأشار جناح فريق ليفربول الإنجليزي إلى أن الموسم المقبل سيكون واعدا بالنسبة له مع مشاركته مع الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن تمثيله للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.وأمس الجمعة، حقق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا جديدا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025. حصل صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجائزة المقدّمة من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، كما أصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أسطورة أرسنال تييري هنري.ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح، الجائزة خلال حفل رسمي يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 مايو/ أيار الجاري.ويواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، متصدرا قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ28 هدفا هذا الموسم، ليسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه إليه عام 2017.يذكر أن صلاح حقق قبل أسابيع انجازا تاريخيا بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 185 في مباراة التتويج أمام توتنهام، متجاوزا رقم سيرجيو أغويرو (184 هدفا)، كما أصبح خامس الهدافين التاريخيين في البريميرليغ، ويقترب بقوة من المركز الرابع الذي يحتله أندرو كول برصيد 187 هدفا.
https://sarabic.ae/20250420/وزير-الرياضة-السعودي-يكشف-لماذا-لم-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-الدوري-السعودي-1099722842.html
https://sarabic.ae/20250409/صحيفة-ليفربول-يمدد-عقد-محمد-صلاح-حتى-2027-1099393306.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, الأخبار

صلاح يعترف بطبيعة "علاقته" مع ساديو ماني

20:44 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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كشف قائد المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، طبيعة علاقته مع زميله السابق في الفريق السنغالي ساديو ماني.
ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع محمد صلاح كشف من خلالها طبيعة علاقته التي وصفها بـ"المتوترة" مع ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، والذي يلعب لنادي النصر السعودي.
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20 أبريل, 12:25 GMT
أكد محمد صلاح أن علاقته خلال المواسم الخمسة التي لعبها مع ساديو ماني من 2017 وحتى 2022 كانت متوترة ومتدهورة، قائلا: "نعم، كانت هناك توترات مع ساديو. انتبهوا، لقد كنا محترفين حتى النهاية، ولا أظن أن ذلك أثر على الفريق".
وأوضح نجم المنتخب المصري: "هو منافس، خارج الملعب لم نكن قريبين جدا، لكننا كنا دائما نحترم بعضنا البعض".
وحول حلمه بالتتويج بالكرة الذهبية قال محمد صلاح: "سأحب التتويج بها يوما ما من أجل الشعب المصري".
وأشار جناح فريق ليفربول الإنجليزي إلى أن الموسم المقبل سيكون واعدا بالنسبة له مع مشاركته مع الفريق في الدوري ودوري أبطال أوروبا، فضلا عن تمثيله للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.
وأمس الجمعة، حقق نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إنجازا تاريخيا جديدا بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لعام 2025.
حصل صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، على الجائزة المقدّمة من رابطة نقاد كرة القدم الإنجليزية للمرة الثالثة في مسيرته الكروية، كما أصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد أسطورة أرسنال تييري هنري.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
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9 أبريل, 21:31 GMT
ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح، الجائزة خلال حفل رسمي يقام في العاصمة البريطانية لندن يوم 22 مايو/ أيار الجاري.
ويواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، متصدرا قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ28 هدفا هذا الموسم، ليسهم بشكل مباشر في تتويج فريقه باللقب للمرة الثانية منذ انضمامه إليه عام 2017.
يذكر أن صلاح حقق قبل أسابيع انجازا تاريخيا بعدما أصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفه رقم 185 في مباراة التتويج أمام توتنهام، متجاوزا رقم سيرجيو أغويرو (184 هدفا)، كما أصبح خامس الهدافين التاريخيين في البريميرليغ، ويقترب بقوة من المركز الرابع الذي يحتله أندرو كول برصيد 187 هدفا.
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