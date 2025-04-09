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https://sarabic.ae/20250409/صحيفة-ليفربول-يمدد-عقد-محمد-صلاح-حتى-2027-1099393306.html
صحيفة: ليفربول يمدد عقد محمد صلاح حتى 2027
صحيفة: ليفربول يمدد عقد محمد صلاح حتى 2027
سبوتنيك عربي
أفادت صحف بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران المقبل لمدة موسمين... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T21:31+0000
2025-04-09T21:29+0000
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رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
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وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، ويحصل صلاح حاليًا على أجر أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.يأتي هذا التطور بعد تصريحات سابقة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن النادي لم يقدم له أي عرض رسمي للتجديد، معربًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق.وكانت مصادر مقربة من النادي، بما في ذلك الصحفيان ديفيد أورنستن وجيمس بيرس، قد أكدت اكتمال الاتفاق مع صلاح وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك، في حين يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد في طريقه للرحيل مجانًا إلى ريال مدريد.يذكر أن صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017، يقدم موسمًا استثنائيًا هذا العام حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، كما نفذ 17 تمريرة حاسمة، وهو ما ساهم بشكل كبير في صدارة فريقه للمنافسة على لقب البريميرليغ.وأشارت تقارير سابقة إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه لأحد أنديتها الكبرى خلال الصيف المقبل.ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".
https://sarabic.ae/20250329/تحول-مفاجئ-في-موقف-ليفربول-من-محمد-صلاح-1099064912.html
https://sarabic.ae/20250311/هددوني-بالحبس-مشهد-لافت-لمكة-محمد-صلاح-في-أحدث-ظهور-لها-خلال-مسلسلات-رمضان-1098572579.html
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منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح
منوعات, رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح

صحيفة: ليفربول يمدد عقد محمد صلاح حتى 2027

21:31 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أفادت صحف بريطانية، اليوم الأربعاء، بأن نادي ليفربول الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع النجم المصري محمد صلاح لتمديد عقده المنتهي في يونيو/ حزيران المقبل لمدة موسمين إضافيين، ليظل مع "الريدز" حتى صيف 2027.
وذكرت التقارير أن المفاوضات بين الطرفين انتهت بالتوصل إلى هذا الاتفاق، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد، ويحصل صلاح حاليًا على أجر أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.
يأتي هذا التطور بعد تصريحات سابقة للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن النادي لم يقدم له أي عرض رسمي للتجديد، معربًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
مجتمع
تحول مفاجئ في موقف ليفربول من محمد صلاح
29 مارس, 18:07 GMT
وكانت مصادر مقربة من النادي، بما في ذلك الصحفيان ديفيد أورنستن وجيمس بيرس، قد أكدت اكتمال الاتفاق مع صلاح وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك، في حين يبدو أن ترينت ألكسندر أرنولد في طريقه للرحيل مجانًا إلى ريال مدريد.
يذكر أن صلاح، الذي انضم إلى ليفربول صيف 2017، يقدم موسمًا استثنائيًا هذا العام حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفًا، كما نفذ 17 تمريرة حاسمة، وهو ما ساهم بشكل كبير في صدارة فريقه للمنافسة على لقب البريميرليغ.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن هناك ثقة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من إمكانية ضمه لأحد أنديتها الكبرى خلال الصيف المقبل.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
مجتمع
"هددوني بالحبس"... مشهد لافت لمكة محمد صلاح في أحدث ظهور لها خلال مسلسلات رمضان
11 مارس, 10:21 GMT
ووفقًا لتقارير صحفية، فإن المحادثات بين ممثلي صلاح ومسؤولي الدوري السعودي لا تزال مستمرة، فيما أكد مسؤول بارز في دوري روشن السعودي، أن صلاح "لا يزال مهتمًا" بالانتقال إلى الشرق الأوسط، رغم تركيزه الحالي على عرض ليفربول.
وكان وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل، قال إن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يعد أحد أفضل 3 لاعبين في العالم.
وتابع، في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغن: "نتمنى رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي للمحترفين".
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