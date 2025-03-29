https://sarabic.ae/20250329/تحول-مفاجئ-في-موقف-ليفربول-من-محمد-صلاح-1099064912.html
تحول مفاجئ في موقف ليفربول من محمد صلاح
تحول مفاجئ في موقف ليفربول من محمد صلاح
سبوتنيك عربي
شهد موقف إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تحولا مفاجئا بشأن جناح الفريق وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، بعدما وجه الأخير رسالة غامضة لجماهير "الريدز". 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T18:07+0000
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بدت رسالة محمد صلاح التي صرح بها خلال مقابلة أجراها مع شبكة تلفيزيون غربية، وكأنها وداع مبكر، وذلك ردا على عدة أسئلة تتعلق بمستقبله مع الفريق، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.وبشأن مدى استمتاعه بالحياة مع نادي ليفربول حاليا، أجاب صلاح: "8 سنوات هنا تقريبا، لذا نعم، كل شيء على ما يرام"، لكنه أضاف هو أي جديد بشأن عقده مع النادي الإنجليزي "لا، ليس هناك أي جديد".وفور هذه التصريحات، ذكرت وسائل إعلام عربية، أن النادي بدأ تحركات فعلية لتأمين مستقبل النجم المصري، وبأن "المحادثات لا تزال مستمرة داخل أنفيلد، وهناك تفاؤل متزايد بشأن تجديد عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك".وتابعت تلك الوسائل الغربية أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن صلاح أبدى رغبة واضحة في البقاء، وليفربول بدوره يسعى للإبقاء عليه".وكان محمد صلاح، قد أعلن عن رغبته في البقاء مع ليفربول، إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تقدم العرض المناسب لـ"مو" من أجل تجديد العقد.ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.كما أصبح محمد صلاح، أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في دوري الـ"بريميرليغ"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوي مع ستيفين جيرارد.وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد"، في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث، في 1929-1930.
https://sarabic.ae/20250310/محمد-صلاح-يعلق-على-رقمه-القياسي-الجديد-1098555140.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
تحول مفاجئ في موقف ليفربول من محمد صلاح
شهد موقف إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تحولا مفاجئا بشأن جناح الفريق وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، بعدما وجه الأخير رسالة غامضة لجماهير "الريدز".
بدت رسالة محمد صلاح التي صرح بها خلال مقابلة أجراها مع شبكة تلفيزيون غربية، وكأنها وداع مبكر، وذلك ردا على عدة أسئلة تتعلق بمستقبله مع الفريق، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في يونيو/حزيران المقبل.
وبشأن مدى استمتاعه بالحياة مع نادي ليفربول حاليا، أجاب صلاح: "8 سنوات هنا تقريبا، لذا نعم، كل شيء على ما يرام"، لكنه أضاف هو أي جديد بشأن عقده مع النادي الإنجليزي "لا، ليس هناك أي جديد".
وفور هذه التصريحات، ذكرت وسائل إعلام عربية، أن النادي بدأ تحركات فعلية لتأمين مستقبل النجم المصري، وبأن "المحادثات لا تزال مستمرة داخل أنفيلد، وهناك تفاؤل متزايد بشأن تجديد عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك".
وتابعت تلك الوسائل الغربية أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن صلاح أبدى رغبة واضحة في البقاء، وليفربول بدوره يسعى للإبقاء عليه".
وكان محمد صلاح، قد أعلن عن رغبته في البقاء مع ليفربول،
إلا أن إدارة النادي الإنجليزي لم تقدم العرض المناسب لـ"مو" من أجل تجديد العقد.
ويقدم صلاح مستويات مميزة هذا الموسم، إذ رفع رصيده إلى 51 إسهاما بجميع المسابقات (30 هدفا و21 تمريرة حاسمة) في 38 مباراة، ليصبح ثالث أكثر هدافي ليفربول عبر التاريخ.
كما أصبح محمد صلاح
، أكثر اللاعبين فى تاريخ نادي ليفربول مساهمة بالأهداف ضد السيتي في دوري الـ"بريميرليغ"، حيث أسهم في 14 هدفا بالتساوي مع ستيفين جيرارد.
وبات النجم المصري أكثر لاعبي ليفربول تسجيلا للأهداف خارج ملعب "آنفيلد"، في الدوري عبر التاريخ، بعدما عادل الرقم القياسي الذي سجله جيمي سميث، في 1929-1930.