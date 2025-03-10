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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250310/محمد-صلاح-يعلق-على-رقمه-القياسي-الجديد-1098555140.html
محمد صلاح يعلق على رقمه القياسي الجديد
محمد صلاح يعلق على رقمه القياسي الجديد
سبوتنيك عربي
علق اللاعب المصري محمد صلاح، على الرقم المميز الجديد الذي حققه خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه ساوثهامبتون (3-1)، التي جمعتهما مساء السبت الماضي، ضمن... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T15:00+0000
2025-03-10T15:00+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
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وقال صلاح، في تصريح للموقع الرسمي "البريمير ليغ"، "كنت أعلم عن الرقم القياسي، لكنني لم أفكر فيه"، مؤكدا أنه "إنجاز رائع أن أحقق هذا الرقم".وأضاف: "سيرخيو أغويرو كان لاعبا عظيما وأسطورة في الدوري الإنجليزي، لذا أنا سعيد بالتساوي معه، وسعيد أيضا بالفوز".وواصل صلاح تألقه في هذا الموسم، عندما قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بتسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 184 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويتساوى مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري.وحقق النجم المصري هذا الرقم في مباراته رقم 292 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتاج أغويرو إلى 275 مباراة للوصول إلى 184 هدفا.ومع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن محمد صلاح في طريقه إلى تجاوز أندي كول، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 187 هدفا. كما رفع محمد صلاح رصيده مع ليفربول إلى 243 هدفا، ليتجاوز جوردون هودجسون (241 هدفا) ويصبح ثالث الهدافين التاريخيين لنادي "الريدز".ولم يتبق أمام "الفرعون" المصري سوى روجر هانت (285 هدفا) وإيان راش (346 هدفا) في قائمة هدافي لفريق ليفربول التاريخيين.
https://sarabic.ae/20250309/تصرف-مثير-للجدل-من-محمد-صلاح-لماذا-رفض-نزول-زميله-إلى-الملعب-1098526727.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

محمد صلاح يعلق على رقمه القياسي الجديد

15:00 GMT 10.03.2025
© Getty Images / Liverpool FCاللاعب المصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) ضمن الجولة 28 للدوري الإنجليزي
اللاعب المصري محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على ضيفه ساوثهامبتون (3-1) ضمن الجولة 28 للدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / Liverpool FC
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علق اللاعب المصري محمد صلاح، على الرقم المميز الجديد الذي حققه خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ضيفه ساوثهامبتون (3-1)، التي جمعتهما مساء السبت الماضي، ضمن الجولة 28 للدوري الإنجليزي.
وقال صلاح، في تصريح للموقع الرسمي "البريمير ليغ"، "كنت أعلم عن الرقم القياسي، لكنني لم أفكر فيه"، مؤكدا أنه "إنجاز رائع أن أحقق هذا الرقم".
وأضاف: "سيرخيو أغويرو كان لاعبا عظيما وأسطورة في الدوري الإنجليزي، لذا أنا سعيد بالتساوي معه، وسعيد أيضا بالفوز".
وواصل صلاح تألقه في هذا الموسم، عندما قاد ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بتسجيل هدفين ليرفع رصيده إلى 184 هدفا في الدوري الإنجليزي، ويتساوى مع الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي في المركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين للدوري.
وحقق النجم المصري هذا الرقم في مباراته رقم 292 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتاج أغويرو إلى 275 مباراة للوصول إلى 184 هدفا.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
مجتمع
تصرف مثير للجدل من محمد صلاح.. لماذا رفض نزول زميله إلى الملعب؟
أمس, 12:14 GMT
ومع تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم، يبدو أن محمد صلاح في طريقه إلى تجاوز أندي كول، الذي يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 187 هدفا.
كما رفع محمد صلاح رصيده مع ليفربول إلى 243 هدفا، ليتجاوز جوردون هودجسون (241 هدفا) ويصبح ثالث الهدافين التاريخيين لنادي "الريدز".
ولم يتبق أمام "الفرعون" المصري سوى روجر هانت (285 هدفا) وإيان راش (346 هدفا) في قائمة هدافي لفريق ليفربول التاريخيين.
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